「中國鄰國196人接種後死亡」　新浪改題再掀「受日本資助」爭議

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-06-12 11:30

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延之際，全球多國正在抓緊接種疫苗。因報道日本196人接種輝瑞疫苗後死亡的消息時更改官媒標題，中國網媒新浪網遭網民怒批，指控其「受日資助」。

6月11日，中國官媒新華社發佈一篇題為「輝瑞疫苗出事了 日本196人接種後死亡」的新聞，文中稱日本厚生勞動省最新統計，截至本月4日，日本有196人在接種輝瑞新冠疫苗後死亡。不過，日本政府尚未確認死亡案例和接種疫苗有直接因果關係。

令人關注的是，新浪網在轉發此消息時，將標題改為「輝瑞疫苗出事了 中國鄰國196人接種後死亡」。

該新聞發送後立即引起軒然大波，不少網民在評論留言斥責。有網民表示，日本外務省的資助不是白拿的。還有網民稱，新浪是日資控股。

據悉，新浪由日本人控股的傳聞來自於新浪成立之初「軟銀」（soft bank）對新浪的投資，軟銀的老闆孫正義是日裔美國人。但是目前新浪的大股東是盛大，董事長為段永基，董事會中沒有日本人。

近日，中國作家蔣方舟等人「受日資助」事件引燃了一部分中國網民的憤怒情緒。

根據日本外務省官網一份文件顯示，清華青年作家蔣方舟、中國政法大學教授何兵等中國公共知識分子、大V獲日方邀請並資助。

這份文件顯示，2008年，日本「國際交流基金會」針對中國在社會輿論及媒體界有較強影響力的個人推出了一個赴日參觀考察項目，截至2016年共有144人被邀請，其中包括73名個人和71名團體成員。

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其中，學者何兵，作家熊培雲、蔣方舟，記者段洪慶、馬國川的名字在列，報告也被認為是他們回到中國後在宣傳日本方面的「成績報表」。

對此，蔣方舟6月7日在微博通過圖片回應稱，「此次（赴日）交流為公開正常的文化交流，特此聲明」。

6月8日上午，她再次作出詳細回應，稱「日本二戰犯下罪行，至今沒有道歉，這一點不可原諒，也毋庸置疑。」她還澄清，在日期間除生活研究費用外，沒收任何額外費用。