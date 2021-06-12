新冠疫苗｜接種半年後要補第三針嗎？中疾控解答打針疑問

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-12 10:20

國務院聯防聯控機制周五（11日）就疫情防控和疫苗接種有關情況舉行發布會，對於是否需要增打第三針疫苗、60歲以上長者能否接種疫苗、接種疫苗後為何仍被感染等熱點問題，相關負責人給出詳細解答。

6月9日，廣州市民在醫院新冠疫苗接種點登記區登記、確認個人信息。（中新社）

疫苗完成接種半年後是否需補打？

已經完成新冠滅活疫苗接種6個月的人群，是否需要補充接種疫苗或者增打第三針？對此，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，疫苗抗體水平下降，不能說明沒有保護力了，後續需要開展相關研究，包括接種疫苗之後它的免疫記憶是不是增強。

他強調，當務之急還是建立群體免疫屏障，消除免疫落差。至於後續是否需要加強免疫？如果要加強，怎麼樣加強？需要做更多研究。另外，如果開展三劑次或後續加強免疫，要對安全性進行評估，只有綜合獲得充分證據以後，才能決定是否加強免疫。

打疫苗後仍有機會感染病毒？

談及接種疫苗後為何還感染，是否說明疫苗保護效力不夠這一問題，王華慶表示，目前為止，新冠疫苗不管是在臨床試驗獲得的保護效力，還是疫苗上市以後獲得的保護效果，其保護率都不是100%。

針對有些人接種疫苗之後出現了感染的情況，王華慶解釋稱，這並不意味疫苗保護效力不夠。「不管是保護效果也好，還是保護效力也好，其實是對一個群體得出的一個結果。」他提到，預防新冠肺炎最好的辦法還是接種疫苗，如果人群當中有免疫力的達到一定閾值，就可以降低新冠的流行強度或者阻斷它的流行。

中國疾控中心研究員馮子健則表示，就廣東新一輪疫情來看，確診病例中沒有接種過疫苗的人群，轉為重症或者發生重症的比例顯著高於接種疫苗的人，表明接種以後對變異毒株仍然有保護作用。

5月17日，上海市按照「知情同意，自願免費」的原則，啟動76歲及以上人群新冠疫苗登記預約接種工作。（中新社）

60歲以上長者能否打疫苗？

國家衛生健康委疾控局二級巡視員崔鋼表示，按照疫苗接種的總體安排和部署，已對各類人群的接種作出了相應的詳細安排，其中包括60歲以上的老年人。他說，目前對於有接種需求，同時身體狀況比較好的老年人開展了接種工作。這是參照對於重點人群的接種進行實施。

崔剛指出，官方專門制定了《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》，對於60歲以上老人的接種工作提出了一系列的、統一的接種建議和具體要求，後續也會繼續指導各地有序地做好老年人的接種工作。