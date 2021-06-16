台山核電廠疑洩漏　國家核安全局：無提高輻射檢測可接受限值

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-16 14:09

美國有線電視新聞網絡（CNN）周一（14日）報道，台山核電廠的法國合作夥伴法馬通公司（Framatome）5月底曾以「該核電站可能面臨核洩漏威脅」為由，向美國能源部求救。 中國生態環境部（國家核安全局）相關負責人今日（16日）表示，據環境監測結果顯示，核電廠周邊輻射環境水平未見異常，沒有發生洩漏，並強調國家核安全局沒有批准提高台山核電廠外輻射檢測的可接受限值。

台山核電廠內的兩台EPR（歐洲先進壓水堆）核電機組。（台山核電合營有限公司）

生態環境部表示，台山核電廠建設有兩台EPR（歐洲先進壓水堆）核電機組，由法國法馬通公司設計，中法合資建設和運行。自台山核電廠開始建設以來，國家核安全局一直依法依規對其嚴格監管。其中，1號機組於2018年12月13日商運，2號機組於2019年9月7日商運。目前，兩台機組均已進入第二燃料循環。自投入商運以來，台山核電合營有限公司兩台機組一直保持安全穩定運行，周邊環境未見異常。

生態環境部交代，台山核電廠1號機組運行過程中，監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性比活度（即單位體積或重量中所包含的放射性量）上升，但仍在核電廠運行技術規格書規定的允許穩定運行的範圍內，滿足技術規範要求，核電廠運行安全有保障。

1號機組一迴路放射性水平增高主要與燃料棒破損有關。由於燃料製造、運輸、裝載等環節不可控因素的影響，核電機組運行過程中出現少量的燃料棒破損難以避免，屬於常見現象。據有關數據，世界許多核電廠發生過燃料棒破損並繼續運行的案例。

台山核電廠1號機組堆芯共有60000多條燃料棒，目前推算燃料棒包殼破損數量約為5條，破損燃料棒佔總數比例小於0.01%，遠低於設計中假設的燃料組件最大破損比例（0.25%）。

台山核電廠。（台山核電合營有限公司）

美媒報道稱，台山核電廠發生放射性洩漏事故，並且為了避免停堆，國家核安全局批准提高台山核電廠外輻射檢測的可接受限值。

對此，生態環境部澄清，一迴路放射性水平增高與放射性洩漏事故大相徑庭。一迴路在反應堆內部，只要作為放射性包容屏障的反應堆冷卻劑系統壓力邊界和安全殼密封性均滿足要求，就不存在向環境洩漏放射性的問題。目前，台山核電廠周邊輻射環境監測結果顯示，核電廠周邊輻射環境水平未見異常，處於本底水平，表明沒有任何洩漏發生。

至於國家核安全局批准提高台山核電廠外輻射檢測的可接受限值是否屬實，生態環境部強調，國家核安全局只批准台山核電廠一迴路化學與放射化學技術規範中，反應堆冷卻劑惰性氣體放射性比活度的相關限值，而該限值用於運行管理，與核電廠外輻射檢測無關，因此有關報道並不屬實。

生態環境部指出，國家核安全局會持續嚴密監控台山核電廠1號機組一迴路放射性水平，加強現場監督和環境監測工作；指導監督營運單位採取嚴控一迴路放射性水平的措施，嚴格遵守運行技術規格書，確保1號機組運行安全。同時，將與國際原子能機構和法國核安全監管部門等保持溝通聯繫。