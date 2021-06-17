新冠肺炎｜無需冷凍保存　首支國產mRNA疫苗6月啟動三期臨床試驗

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-17 11:18

艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製的新型冠狀病毒mRNA疫苗（ARCoV）為中國首個進入臨床階段的mRNA疫苗，在6月有望啟動海外多中心Ⅲ期臨床試驗。

艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製的新型冠狀病毒mRNA疫苗（ARCoV）為中國首個進入臨床階段的mRNA疫苗。（人民圖片）

第一財經網報道指，在6月15日，在由BioBAY主辦的核酸藥物研發論壇上，艾博生物創始人兼行政總裁英博表示，海外多中心III期臨床試驗的規模是2.8萬人左右，合作方是泰格醫藥，「我們每天都在緊鑼密鼓地做這個事情，包括墨西哥、哥倫比亞、巴基斯坦等國家，在齊頭並進地推進」。

英博表示，海外Ⅲ期臨床試驗並不會特意去選擇變異株，那就意味著要去選擇開展臨床試驗的國家或地區，「但是我們也不會去排斥（任何）變異株」。不過，英博表示，除了ARCoV，今年也會推動針對Beta、Delta這兩個變異株的mRNA疫苗進入臨床，「目前在進行臨床前研究」。

考慮到新冠病毒的變異，英博表示，未來一個mRNA序列沒辦法覆蓋所有的變異株，因此多價疫苗一定是大趨勢。

基於目前已經獲得的長期穩定性數據顯示，英博表示，ARCoV可以在攝氏2至8度的環境下保存至少7個月，「不需要冷凍保存，這是這款疫苗非常好的特點」。不過，更具體的情況還有待於研究數據的進一步披露。英博說，ARCoV一期臨床的完整數據將在近期發表。