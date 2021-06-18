江蘇女工3月疑遇意外連同垃圾焚燒死亡　官方：未發現下落

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-18 08:00

江蘇於3月26日發生一宗恐怖失蹤案，一名69歲垃圾場女工在監控鏡頭下突然消失。由於事發時女工正在垃圾場內操作機器，家屬懷疑是有大型垃圾車倒車入場內時，將女工撞進垃圾箱，再倒入處理垃圾的機器內，女工可能已和垃圾一同被焚燒。 當地政府16日（周三）發通報稱，目前仍未發現涉事垃圾場女工下落和有價值線索。

69歲垃圾場女工開工期間失蹤，至今已近3個月，家屬認為她被撞入垃圾車的車斗內，最後倒入垃圾處理機，終連同垃圾被焚燒。（微博影片截圖）

江蘇徐州市賈汪區政府通報稱，3月26日，賈汪區一垃圾中轉站操作工姬某蘭正常到垃圾中轉站上班，約8點多後便無人再見到，家屬經多方尋找無果，於當天晚上7時許向公安機關報警。

通報續指，隨後公安機關在相關部門的配合下先後對垃圾中轉站及周邊、垃圾焚燒企業、垃圾焚燒殘渣回收企業等地反覆展開搜尋、勘驗等工作，均未發現姬某蘭下落和有價值線索。目前相關調查工作正進一步開展中。

據家屬推測，女工在當天被撞倒後，再被捲入垃圾處理機器，可能已連同垃圾一起被焚燒。（微博影片截圖／01製圖）

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據早前報道，姬某蘭的女兒孟女士表示，母親失蹤前仍在工作崗位正常操作機器，直至一輛大型壓縮式垃圾車倒車入內及離開後，垃圾場各個監控鏡頭再找不到母親蹤影。

孟女士查看了垃圾場對面安老院的監控鏡頭，估計母親是被壓縮式垃圾車撞到。她解釋母親的崗位是操作垃圾場機器，該輛垃圾車倒車駛入內時，過程中可能撞到母親，還將她撞入垃圾箱內，之後司機將垃圾箱升高倒出垃圾時，母親被一同倒入垃圾處理機內，可能已被一同燒掉。

惟在閉路電視影片中的最關鍵的事發位置，即垃圾車後方和垃圾處理機之間的位置，鏡頭剛巧被移動訊號塔擋住，導致現時還未找出真相。

孟女士指在垃圾場找人很難，就像大海撈針一樣，「而且她隨時有被抓被燒的可能性」，該垃圾場焚燒垃圾，一燒就是8噸的份量，「1個人如果被燒掉的話，找到1片骨頭都很難」。