新冠肺炎｜鍾南山：預計內地與香港在7月份能夠有限通關

撰文： 鄭子健 最後更新日期： 2021-06-26 09:31

據《南方+》6月25日報道，中國工程院院士鍾南山接受採訪時表示，預計內地與香港恢復通關會比較快，因為最近香港沒有出現社區傳播，疫情控制得比較好，預計應該在7月份能夠有限通關。

對於廣東的本地疫情，鍾南山認為，自5月21日以來，廣州與深圳分別爆發本土局部聚集性疫情，均由Delta變異株引起，截至6月24日，廣州累計報告感染個案167例，另外源於深圳機場的疫情，目前已累計報告感染個案7例，其中深圳4例、東莞3例。

鍾南山總結：「深圳的Delta變異株與廣州的Delta變異株突變位點不同，是不同的來源。廣州的這次疫情可以說已經得到了有效控制，但深圳的還沒有真正地得到有效控制，需要高度警惕向周邊社區外溢並進一步向外地、外省擴散風險，以及在學校範圍內引起傳播的風險。」

研究稱Delta病毒傳播比Alpha強60% （中新社）

就內地何時和香港恢復通關，鍾南山表示：「預計內地與香港恢復通關會比較快，因為最近香港沒有出現社區傳播，疫情控制得比較好，預計應該在7月份能夠有限通關。」至於中國何時可以打開國門，鍾南山覺得沒法預測，此因其他國家疫情若控制不好，中國永遠也打開不了國門，唯有寄望各方共同努力，實現疫苗共用，才可以恢復正常的國際交流。

Delta病毒殺入香港社區

6月25日，香港衞生防護中心公布，一名27歲機場地勤男員工確診，並驗出感染了印度變種毒株Delta。個案的病毒基因與早前3宗輸入個案吻合，該3宗個案均於6月11日上午由印尼來港。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，資料反映27歲男地勤或早於兩周前已感染到病毒，由於有研究顯示Delta病毒的潛伏期平均是3天，代表這名患者或在6月中旬已帶有傳染力，需密切留意他在社區曾停留的地方。他又認為，今次個案亮起警號，令人擔心再有爆發，機場必須改善感染控制措施。