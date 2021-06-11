廣深兩條傳染鏈毒株大不同　研究稱Delta病毒傳播比Alpha強60%

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-11 19:45

據路透社6月9日報道，倫敦帝國學院（Imperial College London）流行病學家佛格森（Neil Ferguson）表示，Delta變異毒株（印度變種病毒）傳播力超越Alpha變異毒株（英國變種病毒）的幅度估計已經縮小，但仍可能超過60%。 而在這次廣東本土疫情中，廣州「早茶傳染鏈」是Delta變種病毒，深圳「外輪傳染鏈」是Alpha變種病毒。從傳播範圍和感染者嚴重程度看，Delta在廣州造成的影響大於出現在深圳的Alpha。

6月10日，廣東省廣州市荔灣區龍津華府臨時核酸檢測點，工作人員指引市民錄入個人信息。（中新社）

截至周四（10日）24时，深圳市疫情累計報告確診病例4宗，無症狀感染者12宗；廣州市及其關聯疫情累計報告確診病例和無症狀感染者140宗，其中廣州市確診病例121宗，無症狀感染者7宗，佛山市確診病例10宗，湛江市確診病例1宗，茂名市無症狀感染者1宗。

中國疾控中心研究員馮子健周五（11日）也在記者會上表示，現有的研究數據顯示，引起此次廣州疫情的Delta變異毒株傳播能力比較強，它比過去的毒株傳播能力提高1倍。

據馮子健介紹，廣州這次疫情有自身特點，特別是中老年病例比較多，病例聚集、聚餐、聚會比較多，這跟廣東城市特定的生活方式也有一定的關係，比如喝早茶這樣的活動場所。此外，病例感染發病前疫苗接種率比較低，給疫情應對和防控措施的實施提出新的更高的要求。

但馮子健強調，廣州市近日實施嚴格的防控策略和措施，疫情防控形勢已經趨於緩和，在向非常積極的方向發展，疫情處於可控狀態。他還說，國內多地先後出現過本土的傳播疫情，經溯源調查發現都是與境外輸入的病例和進口的貨物有關，說明中國目前面臨的風險仍然是境外輸入。