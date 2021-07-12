中印衝突︱反制印軍部署K9　解放軍高原首練新戰術

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-07-12 20:42

中印邊境局勢不穩，解放軍第81集團軍車隊赴高原演練155毫米自行加榴炮高射界射擊。《央視軍事》頻道上周六（10日）報道，解放軍第81集團軍抵達射擊陣地各火炮迅速將炮口上揚至極限位置，向十幾公里外的目標實施首輪高射界射擊。

報道指，高射界射擊，即將火炮炮管調整成45度以上的射擊方式，主要用於打擊高大遮蔽物、深溝、峽谷和反斜面上的目標。

此次參與演練的155毫米自行加榴炮，是解放軍正式裝備的首款155毫米履帶式自行火炮，由PLZ-45自行加榴炮發展而來，可發射殺傷全膛圓柱、底排、底排-火箭助推等型號的爆破彈、照明彈、發煙彈、子母彈、黃磷彈等標準炮彈，也可以發射激光制導、衛星制導和末敏彈等精確炮彈。

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同時，155毫米自行加榴炮還採用自動裝填系統，炮塔尾艙式結構，彈丸和發射藥分兩層存放在炮塔尾部的滾動循環式彈艙裏，擺臂式氣動輸彈機則安裝在炮尾後方。裝彈機能夠自動選擇彈藥、測合引信並在任意角度裝填彈藥。

155毫米自行加榴炮還採用自動裝填系統，炮塔尾艙式結構，彈丸和發射藥分兩層存放在炮塔尾部的滾動循環式彈艙裏，擺臂式氣動輸彈機則安裝在炮尾後方。裝彈機能夠自動選擇彈藥、測合引信並在任意角度裝填彈藥。

據此前報道，印軍已於2月17日把印度引進韓國知識產權生產的K-9型重型自行火炮運往列城，並於5月底證實已在中印邊境地區部署印度授權製造的韓國K-9自行火砲。據介紹，K-9自行火砲是一款由韓國三星造船與重工業公司研製的52倍徑的155毫米自行榴彈砲，該型火砲重47噸，最大射程40公里，最大射速每分鐘12發。