美國抗疫第一中國第八　趙立堅評笑言「彭博社這報告印錯了？」

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球肆虐，在因疫情導致死亡超60萬人後，彭博社在發布的全球抗疫排名中將美國推至第一位，在中國引發巨大爭議。對此，中國外交部回應稱，只能表示呵呵。



趙立堅的外交風格屢次引發西方輿論不滿。（Twitter@MFA_China）

7月12日，在中國外交部例行記者會上，針對有提問如何看待彭博社近期發布的全球抗疫排名報告中美國排名第一一事，發言人趙立堅說，「這幾天我的好幾位同事和朋友都在問我，『彭博社這個報告是印錯了？』他們還問，在他們心中一向權威的彭博社，怎麼能如此小兒科？」

趙立堅續指，他看到有關報道，說彭博社的所謂全球排名，為了達到美國第一的結果，不惜將以往排名中最為關鍵的確診病例和死亡人數等要素刪除掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，「這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命」。

自2020年11月起，彭博社每月都會推出一版「全球抗擊新冠能力排名」。6月28日的最新榜單顯示，美國升至第一，中國大陸排名第八。

彭博社撰文稱，新冠疫情爆發一年半以來，定義這一時期最好與最糟地區的標準變了：確診、死亡病例數量和醫療系統健全曾經是最重要的指標，現在，回歸到疫情前狀態的能力意義更大，包括一個經濟體對世界的開放程度。

所以這次排名的標準引入了「重新開放進程」一欄，並細分為疫苗覆蓋人口、封鎖程度、航班量和疫苗接種者旅行路線。彭博社稱，美國以其快速而廣泛的疫苗推廣，阻止了曾經的全球最嚴重疫情，目前抗疫能力居首。

而中國大陸在榜單中排名第八，「封鎖程度」和「疫苗接種者旅行路線」的指數被彭博社標註為橘色。而指數越偏藍越「優秀」，越偏橘越「糟糕」。美媒則表示，因為當地仍實行嚴格的邊境限制，對小規模疫情爆發的零容忍態度被指「限制」了重新開放的能力。