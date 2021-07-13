疫苗接種｜台醫生籲事前別吃3類食物　打針前後勿服用這種退燒藥

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

台灣新冠疫苗開打後，網路上流傳各種緩解疫苗副作用的方法，例如先吃退燒藥、少吃精緻醣類，對此家醫師陳欣湄除了一一釋疑，也建議民眾施打疫苗後要備妥施打三寶「水、體溫計和備用藥物」。如果在打完AZ疫苗出現「持續性腹痛」、「皮膚出現自發性血點」等副作用症狀，須趕快就醫。

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陳欣湄在《健康2.0》的《明欣醫聊事》中透露，曾碰到一名男性高齡長者在打完疫苗後表示肚子很餓，詢問才知家屬擔心澱粉會影響疫苗功用，所以三天不讓這名阿公吃澱粉。對此，陳欣湄表示，澱粉是人體一日所需，打疫苗前比較不建議的其實是炸物、精緻蛋糕和餅乾。至於還有傳言大量攝取維他命C可緩解副作用，營養師宋明樺則表示，「目前沒有相關的研究證實，維他命C可直接降低或預防副作用」。

至於有些民眾會在打疫苗前先吃退燒藥，陳欣陳欣湄和湄表示，退燒藥有降發炎止熱類型，像「非類固醇消炎止痛藥（NSAID）」，疫苗施打前後盡量都別使用，避免導致疫苗效果降低，另外像是沒有降發炎作用的必理痛，比較適合施打疫苗後有發燒症狀服用，但還是建議服用前先詢問醫生。

陳欣湄也建議民眾，可以備妥「水、體溫計、醫生開的備用藥物」，並在打完疫苗後多觀察身體變化。另外針對AZ疫苗可能引發的血栓副作用，陳欣湄表示如果在施打後四天至一個月出現異常頭痛、異常腹痛、胸悶、腿部腫脹或頭痛，或是皮膚出現自發性血點、沒由來持續出現瘀青，盡快就醫並告訴醫生有疫苗史。

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