台大教授在大陸打疫苗　稱「比台灣好100倍」　卻有一副作用

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-12 17:00

近期，到大陸打新冠疫苗已成為部分台灣民眾的選擇。台灣新黨前主席郁慕明、台灣大學教授苑舉正、文化大學教授邱毅等先後到大陸接種疫苗。

據澎湃新聞報導，台大教授苑舉正在上海施打疫苗後在社交媒體發布感受，笑稱打了大陸疫苗只有一個「副作用」：「隔離結束了，疫苗打完了，疫苗打了以後只有一個副作用，這個副作用是什麼呢？太愛顯擺（顯示並誇耀）了，太高興了，逢人就說中國疫苗好的不得了，沒有任何的身體上的不舒服之外，感覺上特別驕傲。」

為什麼特別驕傲？苑舉正解釋說，因為他在這要跟大家表達一個歉意，他曾拍過一個短片，一下飛機後到達上海，面對了整個隔離的政策跟做法，覺得比台灣好10倍，「我錯了，不是好10倍，是好100倍」。

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他說，台灣面對新冠疫情的態度，大家都搞錯方向了，新冠疫苗救不了台灣人，台灣是思想上有問題，台灣的思想更需要疫苗，這不是一個單純的對抗新冠疫情的事件而已，這是一個長達100年發展的結果。

短片最後，苑舉正表示，他有一種強烈的感受，（兩岸疫情防控）已經出現了這麼大的差距，兩岸的統一是所有中華兒女共同的願望，而這件事情是我們歷史中的大業，是我們歷史中無法迴避的責任跟工作。

報道指，近日，蕭敬騰、王耀慶、潘美辰、溫嵐、孟庭葦、黃安等多位台灣藝人接連宣布自己已在大陸接種了新冠疫苗。台灣政治人物方面，郁慕明6月18日在上海接種第一針新冠疫苗，21天後準備打第二針。他表示，大陸防疫政策在執行上比台灣更徹底。洪秀柱7月8日發文，稱自己當天上午在浙江接種了新冠疫苗，目前為止無異常反應或任何不適。

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