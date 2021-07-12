鵬城身邊事｜深圳將建設粵港澳大灣區數據平台　開展數據交易

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-12 19:00

廣東省政府11日（周日）印發《廣東省數據要素市場化配置改革行動方案》（以下簡稱《方案》），推動深圳先行示範區數據要素市場化配置改革試點，建設粵港澳大灣區大數據中心。這也是中國首份數據要素市場化配置改革文件。

據《深圳特區報》報道，《方案》提出推動粵港澳大灣區數據有序流通，建設粵港澳大灣區大數據中心。推動深圳先行示範區數據要素市場化配置改革試點。支持深圳數據立法，推進數據權益資產化與監管試點，規範數據採集、處理、應用、質量管理等環節。支持深圳建設粵港澳大灣區數據平台，設立數據交易市場或依托現有交易場所開展數據交易。

報道又稱，作為中國首份數據要素市場化配置改革文件，《方案》中涵蓋多項創新舉措，包括落實廣東省數據要素市場化配置改革思路，加快構建兩級數據要素市場結構。其中，一級市場以政府行政機制為主，二級市場以市場競爭機制為主。

此外，《方案》提出在中國率先啟動首席數據官制度試點，鼓勵試點單位在首席數據官的組織體系、職能體系及考核體係等方面先行先試。支持廣州南沙（粵港澳）數據要素合作試驗區和珠海橫琴粵澳深度合作區建設，探索建立「數據海關」，開展跨境數據流通的審查、評估、監管等工作。