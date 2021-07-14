疫苗接種︱台專家警告打針後避免5大行為　再吃5種食物效果更好

新冠肺炎持續肆虐全球，據中央流行疫情指揮中心9日統計顯示，台灣新冠疫苗接種數，335萬7千人次，疫苗接種人口涵蓋率約13.98%。為提高疫苗效果，營養師高敏敏指出，飲食上5類食物要多吃，更要在生活中避免5大事情，可以讓疫苗效果更好。



高敏敏建議，施打疫苗後，可以多吃新鮮原型食材，首先是雞湯或魚湯，因為內含豐富胺基酸、精胺酸，有助強健細胞及腸胃道。其次，可多次降發炎食物，高敏敏舉例，如三文魚、綠茶、薑黃、莓果，內含有Omegs－3、多酚類，幫助降低發炎。

第三，高敏敏說，十字花科蔬菜如：花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔、油菜，可抑制自由基、保護細胞。高敏敏指出，也可以食用新鮮水果如：芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果，因為富含植化素、維生素，可幫助抗氧化。同時建議補充水分，一天最少飲用2000c.c.。

另外，高敏敏說，施打疫苗後，有5大事情要避免：（點擊大圖了解）

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台灣政府採購進口疫苗截至12日止，共取得215.26萬劑（含135.26萬劑AZ，80萬劑莫德納），美、日先前兩國出手分別捐贈250萬劑莫德納、124萬劑AZ，合計共取得約526.66萬劑。加上日本贈送的113萬劑AZ，台灣取得疫苗總數共有702.26萬劑疫苗。鴻海、台積電昨日發重訊宣布，各採購5百萬劑的BNT疫苗，將給行政院衛福部疾管署，作為新冠病毒防疫使用。

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