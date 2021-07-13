中國太空站｜湖南天文愛好者拍攝凌日畫面　7月及8月觀測效果較好

近期，中國空間站天和核心艙頻繁過境引發關注，不少天文愛好者等待合適的時間和地點拍攝空間站運動軌跡。一位湖南天文攝影師抓拍到中國空間站「凌日」一幕。



據官方央視新聞報道，7月12日16時36分許，湖南天文攝影師張暉在長沙福雅路附近成功拍到中國空間站「凌日」的畫面。若不放大看，掠過太陽的中國空間站就像「太陽黑子」。張暉稱，中國空間站在太陽上投影的時間僅0.3秒鐘，要用赤道儀持續跟蹤太陽才能捕捉到。

就在7月9日，有北京網友耶拍攝到的中國航天站從上空飛過的畫面。視頻中，拍攝者頭頂上空出現一個白色光點，並且迅速從鏡頭前飛過。拍攝者也在進行着講解，「飛過大角星」「馬上要飛到織女星」等等。

當時有資深天文愛好者介紹，天和核心艙每90分鐘繞地球一周，距離地面的高度約400公里，而在合適的時間地點，因其反射傍晚或凌晨太陽光而可見。

網友拍攝到的中國空間站在北京上空「漫步」照：

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分析稱，考慮到太陽角度、大氣通透度、空間站高度角、過境軌道、觀測者所處地理位置等綜合因素，7月和8月的觀測效果會更好一些。

6月17日9時22分，搭載神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在中國酒泉衛星發射中心準時點火發射，順利將聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員送入太空，成為首批進駐中國空間站的航天員。

按計劃，中國三名航天員在天和駐留約3個月後返回，而航天員在空間站上的這段時間，也正式觀測空間站的最佳時機。

7月4日，中國航天員進行中國空間站首次出艙活動：

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此次任務也標誌着中國空間站的成功，中國成為了第一個擁有自己空間站的國家。

官方央視財經新聞6月18日報道稱，如果目前在軌運行的國際空間站，在未來幾年內按計劃退役，那麼中國可能將在相當一段時期內成為唯一一個在太空中運營長期在軌空間站的國家。

當前，在軌運行的國際空間站只剩中國天宮號空間站和國際空間站。而多國聯合建造的國際空間站目前由於設備老化，正面臨退役。

此前2018年，NASA宣佈將國際空間站在軌時間從2024年延長到了2028年。不過中國空間站預計在軌壽命為十年以上。