航天科技｜太空人衣食無憂靠高科技產品　微波爐冷藏箱有何特別？

太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波已在太空站天和核心艙生活一個月，三人在太空站的日常生活一直受到大眾關注。《央視》軍事頻道昨日（19日）報道指，太空衣採用了特殊的航天服裝材料，本次太空之行更首次配備了微波爐。



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報道指，太空人所穿的衣服採用了特殊的航天服裝材料，在強度、抗菌、抗靜電、吸濕排汗等十多項指標上都符合航天高標準，由科研人員歷時3年才研製而成。

此外，太空站亦配備食品冷藏箱及微波爐。據介紹，航天食品冷藏箱採用複合保溫結構，堅固且最大程度減輕重量。它可通過物聯網技術，在40萬米之外實現天地全程溫度監測和遠程控制，並且更加節能，能耗降低了25%，但製冷效率提高了50%。

核心艙首次配備加熱食物的微波爐，研發團隊對磁控管、加熱腔等核心零部件做了全方位的優化設計，可以在7分鐘內完成加熱太空人的主食。

太空人在天和核心艙生活的畫面公開：

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中國航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波6月17日搭乘神舟十二號載人飛船進入太空，並進駐天和核心艙，開啟三個月的太空之旅，標誌着中國人首次進入自己的空間站。7月4日，他們進行中國空間站首次出艙活動，完成為期7小時的工作任務並順利返艙。

據此前報道，6月17日，聶海勝、劉伯明、湯洪波乘搭神舟十二號載人飛船升空，並進駐天和核心艙，開啟長達3個月的太空之旅。7月4日，他們首次出艙活動，完成為期7小時的工作任務並順利返艙。太空站擁有多個功能區，包括工作區、睡眠區、衛生區、就餐區、醫監醫保區和鍛鍊區等六個區域，日常生活會用到的微波爐、冰箱、飲水機、太空單車等均配備到位。