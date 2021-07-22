珠海隧道透水事故結束搜救　14名受困工人全部罹難

珠海市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段1.16公里位置上周四（15日）淩晨發生透水事故，導致14名施工人員被困。截至昨日（21日）23時，救援人員在事故現場共發現並確認13名遇難者，當時仍有1名被困人員未取得聯繫。



最新消息指，今日（22日）12時17分，救援人員在事故現場發現並確認最後1名遇難者。



事故現場救援指揮部向遇難者表示沉痛哀悼，並向遇難者家屬表示慰問。救援指揮部稱，將繼續做好家屬安撫等善後工作，全力協助省事故調查組開展調查。

珠海隧道透水事故救援現場。（新華社）

據此前報道，珠海市市長黃志豪周二（20日）曾在新聞發布會通報，事故發生以來，投入到搶險救援的包括來自全國各省市的46支救援隊伍、2500多名救援人員，以及攜帶的350多套大型裝備和200多輛救援車輛。惟救援工作受到地質、水文、氣象等條件的影響。

廣東省地質局岩土工程高級工程師甘展孜表示，被困人員地點位於下坡段，隧道坡度導致泥漿和泥沙沉積，造成蛙人、水下機器人越接近受困點，水下越渾濁、救援環境越複雜。

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透水事故是指礦井在建設和生產過程中，由於防治水措施不到位而導致地表水和地下水通過裂隙、斷層、塌陷區等各種通道無控制地湧入礦井工作面，造成作業人員傷亡或礦井財產損失的水災事故。