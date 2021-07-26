河南暴雨｜災情致63死5失蹤　傳鄭州氣象局多次預警未獲重視

河南暴雨成災，截至昨日（25日）中午12時，本次災情已導致63人遇難，5人失蹤。

在暴雨災情前夕，鄭州氣象局曾連發5次暴雨紅色預警，並多次要求停課停業，但未受到足夠重視。



微信公眾號「老褚記」消息，鄭州氣象局局長李柯星，在鄭州災情發生前連續簽發5次暴雨紅色預警，每次都明確告知防禦指南：政府及相關部門按照職責做好防暴雨應急和搶險工作；停止集會、停課、停業（除特殊行業外）；做好山洪、滑坡、泥石流等災害的防禦和搶險工作。

除了鄭州市氣象局在雨災前連發5次紅色預警，河南省氣象台也連續發布了5次暴雨紅色預警，一共是10次的暴雨紅色預警，而且預警的正式公文中明確提示了停課停業。

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據悉，李柯星先後在河南4個地級市的氣象局擔任要職，包括新鄉下轄的衛輝市擔任過氣象局局長，開封市氣象局紀檢組長、副局長，商丘市氣象局局長。2017年，李柯星從商丘市氣象局局長調任鄭州市氣象局局長。

此外，李柯星單獨署名或者參與署名的論文有十多篇，比如《氣候變化對河南省農業的影響及對策》、2020年在《水利科學與寒區工程》上發表的《環境變化對水資源影響研究進展及其借鑑與啟示》。

「老褚記」指出，提前發布多次紅色預警，意味這場「千年一遇」的暴雨早就被提前警示了，按照預警完全可以提前做好應對，但顯然未受到足夠重視。

「老褚記」認為，鄭州民眾可能不懂紅色預警意味什麼，若政府啟動緊急預案，透過報紙、電視廣播和各種官方自媒體要求停課停工，與疫情期間一樣要求「非必要不出門」，或許不會有大批車輛和市民被洪水沖走，不會有人在地鐵、隧道內被困甚至遇難，希望給倖存者以繼續生存的保障和幫助的同時，也要追問和反思，告慰逝者，避免下一次悲劇重演。