鄭州暴雨｜港鐵路站亦有防洪隱患？　潘焯鴻：應大增排洪抽水設備

河南日前遭遇連日強降雨，省會鄭州多處猶成一片汪洋，其中地鐵5號線及京廣路隧道先後被水淹，釀成多人死傷，備受外界關注。建築工程師、中科興業董事總經理潘焯鴻接受《香港01》採訪時表示，香港路政行車隧道和鐵路車站設計上亦缺乏阻洪和排洪功能，故應大幅增加排洪抽水設備等。



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鄭州地鐵周四（22日）下午發布微博表示，周二（20日）晚上6時許，積水沖垮出入場線擋水牆進入正線區間，導致鄭州地鐵5號線一班列車在沙口路站至海灘寺站區間內迫停，逾500名乘客一度被困，最終12名乘客經搶救無效不幸罹難。

無獨有偶，京廣北路隧道當日也在5分鐘內被淹平，其也是今次暴雨中受災最嚴重的的地方之一，隧道內積水一度達到13米深，大量車輛、人員因此被困。當局事後在排水搜救過程中發現2名遇難人員遺體，具體死傷人數仍在核實中。

據潘焯鴻介紹，鄭州京廣路隧道長達4.2公里，當中南北來回有許多斜坡出入口，但是因為設計成純行車隧道，所以就欠缺了人員逃生的設計。他指，首先，就算明知有水災危險，而且行車隧道是密閉空間，亦可能因為擠塞而難以疏散管道內車輛及人員，所以應該在排水能力低而具水淹風險的隧道增加人員逃生豎井及設施。

另外，他建議對駕駛人士應該有充足的風險教育，讓大眾在千鈞一髮間在汽車與生命安全之間懂得取捨。而由於城市的管道密集，甚至鐵路穿插，令行車隧道往往要深入地底20米，在水淹時極其危險，故他建議路政應該盡量以天橋為首先建設考慮。

事實上，早在2011年，鄭州市市政工程勘測設計研究院已發表論文《城市交通隧道防洪排澇問題初步探討》，提及該隧道距離長（1305m），埋深大（地面與隧道底板最大高差約9m），內配大量閉路電視、通風、消防等設備，一旦雨水大量地入隧道，不僅會像一般的下穿立交積水一樣造成交通斷行，機動車輛熄火、被淹等，且有可能造成重大經濟損失，危及民眾生命。論文又分析過該隧道防洪排澇方面可能的隱患，如地面道路積水超過進出隧道出入口匝道反坡高度進入隧道、周邊河水倒灌等。

另一篇論文亦指出，京廣北路隧道排水系統，主要考慮排除雨季敞口段匯水、汽車帶人隧道內的地面積水、日常沖洗廢水、消防廢水和少許滲漏水。因此是次鄭州遭遇的暴雨或已超過設計承載範圍。

中科興業董事總經理潘焯鴻。（鄭子峰攝）

那假設香港遇上鄭州是次程度的暴雨的話，本港地鐵及隧道在防洪排澇方面是否會有隱患？對此潘焯鴻表示，香港路政近年亦非常喜歡用行車隧道設計，例如中環灣仔繞道、中九龍幹線及規劃中明日大嶼交椅洲人工島上的幹線，而且與鄭州京廣路隧道都屬於長程隧道管道、離地面非常深、並且就在海岸邊緣。地鐵亦一樣，紅磡站增設的沙中綫月台、會展站及金鐘站擴建皆在海邊，最深處離地面分別十多米至四十米。

潘稱，基於過往颱風遇上天文大潮時海水倒灌令雨水無法經排洪管道排走，以及今次鄭州京廣路隧道的水淹經驗，香港路政行車隧道和鐵路車站設計上亦缺乏阻洪和排洪功能，似乎在暴雨、海水倒灌或有水淹風險時，應該備存停運及疏散備案、大幅增加排洪抽水設備、緊急供氧及通風設備和對市民大眾作出適當教育。