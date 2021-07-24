東京奧運｜楊倩奪今屆首金　孫春蘭代表中央發賀電　許海峰送祝賀

2020東京奧運首枚金牌在女子10米氣步槍項目產生，由中國射擊選手楊倩奪得，她同時以258.1環的成績打破奧運記錄。對於成為中國和今屆奧運首金得主，楊倩稱，「奪得首金很激動，自己也覺得不可思議，很開心。今天建黨100周年，為祖國獻上禮物。」



在楊倩奪金後，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭代表黨中央、國務院，向中國體育代表團發賀電，稱讚楊倩為祖國和人民贏得了榮譽。



孫春蘭在賀電中提到，楊倩在奧運賽場上沉著冷靜，以頑強的作風和精湛的技藝，展示了奮發向上、勇攀高峰的精神風貌。她還稱，希望中國體育代表團大力弘揚奧林匹克精神和中華體育精神，拿道德金牌、風格金牌、乾淨金牌，拿奧林匹克精神的金牌，並祝願中國體育代表團圓滿完成各項參賽任務。

許海峰用「YYDS」（永遠的神）稱讚中國隊。（微博）

中國奧運首金得主、射擊名將許海峰也向後輩楊倩送出祝賀，他在一段短片表示，「楊倩你好，恭喜你拿下東京奧運會的首枚金牌，對於這樣的成績，我只能用四個字來形容——YYDS，中國隊永遠的神。」

今年21歲的楊倩在2018年考入清華大學，現就讀於經濟管理學院。清華大學在也微博和微信公眾號發文祝賀。此外，「楊倩摘得東京奧運首金」、「楊倩一槍打出10.9環」、「楊倩打破奧運會決賽記錄」等話題也登上微博熱搜榜，引起網民熱議：

「清華的小姐姐集才華與美貌於一身！」

「太牛了，最後一槍的心理戰，我在屏幕前看著都緊張！恭喜！」

「就是一種給14億人爭氣的感覺。」

「奧運首金，楊倩棒棒噠。」

「又破紀錄，又是清華的， 這是什麼傳奇人生。」

