東京奧運．射擊｜射中靶心未必與視力有關　有近視都可成為國手？

7月24日，東京奧運會女子10米氣步槍決賽，中國選手楊倩奪得冠軍，為中國取得本屆奧運會第一面金牌。在男、女子10米氣手槍決賽中，中國選手龐偉、姜冉馨亦獲得銅牌，創下佳積。到底10米射擊是遠或近？射擊運動員都擁有百步穿楊的視力嗎？



2004年雅典奧運會，王義夫（中）在男子10米氣手槍項目奪冠，亞、季軍同為俄羅斯選手。（視覺中國）

事實上，大部分射擊運動員都有近視，比如中國射擊老將許海峰，曾透露自己參加1984年的洛杉磯奧運會時，視力只有不足0.5，但他仍能為中國實現奧運史上金牌「零的突破」，在50米手槍慢射項目中奪得中國首面射擊奧運金牌；現任中國國家射擊隊副領隊、總教練兼運動員王義夫的視力一度低到0.1，依然能在2004年的雅典奧運會上奪冠。

王義夫曾調侃稱，以自己的視力，都就快達到參加殘奧會的標準。據了解，奧運會並無具體規定近視太深不能參賽，因此國內外不少射箭、射擊運動員的視力或多或少都有些差。

射擊的靶心實際只有硬幣般大小，運動員在距離10米外的位置瞄準時，只會見到一個模糊的黑點。根據國際射聯的數據，10米氣步槍靶紙為總邊長80毫米的正方形，而「十環」即靶紙的靶心，直徑只有0.5毫米。

靶心細距離又遠，正常人都難以看清，有近視的射手卻能精準射擊不落空。有專家指出，即使視力非常好，比賽時亦難以看清楚靶心，因此運動員比賽時依靠感覺，而非瞄準靶心射擊。在射擊比賽中，呼吸和心跳對運動員的影響很大，他們會穿上又重又難脫下的專業射擊服，將各方面的影響降到最低。

1984年洛杉磯奧運會，許海峰在50米手槍慢射項目中奪得中國首面射擊奧運金牌，為中國實現奧運史上金牌「零的突破」。（視覺中國）

曾兩奪奧運冠軍、現已退役的中國女子射擊選手杜麗曾稱，雖然自己的視力沒有問題，但對於射擊運動員而言，平衡與穩定確實是最為關鍵。她舉例，把右腳疊放在左腳上，閉上雙眼，雙臂平伸，一般人可能只能站上幾十秒，就無法再保持平衡，但專業的射擊運動員是能夠站上幾分鐘甚至十幾分鐘。

許海峰曾稱，對射擊運動員而言，最重要的是感覺而非視力，更笑言自己以前會專門挑選視力不好的運動員，當視線模糊就不會過分注意靶心，而是將全部精力都用在保持自身的平衡與穩定上。