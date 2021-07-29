中國製造｜重型火箭220噸級引擎現身　首台工程樣機完成生產

中國航天技術再有重大突破，重型運載火箭220噸級引擎完成首台工程樣機生產，引發外界關注。



220噸級補燃循環氫氧發動機。（微信＠中國航天報）

《中國航天報》昨日（28日）報道，航天科技集團六院11所（京），重型運載火箭220噸級補燃循環氫氧引擎完成首台工程樣機生產。

據介紹，220噸級補燃循環氫氧引擎是中國重型運載火箭的芯二級引擎，性能指標達到國際先進水平，能更好地滿足中國未來運載火箭和重大航天任務的動力需求，是航天強國的重要標誌之一。

在關深階段研製過程中，研製團隊邊論證、邊設計、邊生產、邊驗證，實現了四大技術跨越，即「一年完成論證設計、兩年完成關鍵組件生產、三年實現預燃室等組件試驗、四年完成預燃室-氫/氧渦輪泵聯動分系統試驗」，初步突破了補燃循環起動關機過程控制、大流量高壓預燃室、先進製造技術等9大關鍵技術。

引擎推力、真空比衝、推重比等技術指標達到國際先進水平，形成多項核心自主知識產權，實現了對設計技術、試驗方法等的全方位創新，並首次實現了氫氧引擎全數字化研製，為引擎後續工程研製奠定堅實的基礎。

目前，引擎各項研製工作正有序推進，已完成引擎試車台選址、建台方案論證設計，今年將完成半系統試驗和整機試驗驗證。