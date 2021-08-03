教育雙減｜校外補習班暑假仍爆滿　專家籲政府邀名師免費開班

外界關注校外補習班的動向，但因正值暑假，不少培訓機構仍有開班。位於深圳福田的培訓機構老師透露，目前各校區二年級的數學培優班幾乎報滿，由於現處於政策落實過渡期，因此今年暑假會正常開班，但未來到底要如何轉型則仍在觀望。



《南方都市報》報道，作為深圳教培行業的主要集中地之一，百花文化廣場內的暑期學科培訓仍有開班。學而思培優機構的前台負責人介紹，目前暑期仍然正常開班，基本上全市所有校區都沒有同類型的報班名額。廣場內另一間藍天教育機構亦有開設暑期學科培訓班，並在門店外貼上「第一科原價、第二科起半價」、「報一科送二科」等廣告宣傳。

某教育培訓機構的廣告宣傳。（南方都市報）

除了百花片區，位於南山區的培訓機構「睿堡教育」的暑假班仍在招生，課程包括暑假作業班和藝術創意班。其中，暑假作業班課程內容有「備戰新學期、階段性預習，快速提升學習能力的內容」。雖然宣傳資料上未寫明是否開展學科類培訓，但該機構的工作人員表示中英數三科可作幼小銜接學科培訓。

提到試點實施的「雙減」政策，該機構工作人員表示，若政策在深圳實施，全市教育機構都會遵照執行，他們會按規定辦事。若屆時學生未能完成剩餘課程，機構會退還學費；若家長擔心現階段報名後，未來不能進行學科類培訓的情況，可選擇轉學該機構的其他藝術課程或退款。

據了解，教育部「雙減」政策出台後，深圳市教育局召集部分校外培訓機構負責人舉行座談會。據悉，深圳目前正詳細調研，積極研究相關的落地執行方案。

王慶國表示，「雙減」政策落地將令學生有更多時間全面發展德智體美勞。（新華社）

深圳市教育培訓行業協會會長王慶國表示，「雙減」政策落地將令學生有更多時間全面發展德智體美勞，更能適當減輕家庭負擔。然而，政策發布或會出現培訓機構欠費等糾紛，建議政府部門需提前預判和規劃應對措施。

同時，家長和學生追求分數仍然會客觀存在。在培訓機構未能直接輔導學生的情況下，或許可通過政府或教育主管部門、學校邀請名師，免費為學生輔導。另外，政府亦可安排專家在網上開課，為學生提供免費的優質資源，從而避免太多家長「病急亂投醫」，尋找「地下」培訓班。