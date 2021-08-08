阿里性侵風波｜警方啟動調查　「破冰活動」照片瘋傳震驚網民

内地網絡8月7日熱議阿里巴巴一内地女員工被上司要求陪客喝酒，其被灌醉後先遭客戶猥褻；其後上司進出她酒店房間4次，並強姦她。女員工向HR等反饋不果，一度在公司飯堂派傳單維權。

濟南槐蔭區警方發出聲明回應事件，指正在調查取證。而疑似阿里巴巴以前破冰活動的照片也被翻出，大尺度遊戲令不少網民感到震驚。



網傳照片顯示，一群男女在公寓內玩遊戲，他們的動作十分大膽，包括模仿接吻和性交等動作。爆料者稱，這個「破冰遊戲」由來已久，應屆畢業的女生入職第一天的「破冰」問題是「第一次XXOO是甚麼時候？跟誰？甚麼姿勢？幾次？高潮沒有？對方粗不粗，大不大？」以及「學ー下當時叫床的聲音」。

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爆料者稱，入職破冰問初夜，是相當一部分阿里人引以為傲的，覺得這樣很開放，而杭州很多互聯網公司的創始人或者管理層，如果出身阿里，也會用這樣的破冰模式來標榜自己曾經的阿里人身份，有些其他企業也會模仿這種模式。

另外，網傳阿里入職培訓時的簡報上寫著，他們的核心是「言：很黃很暴力」、「行：又猛又持久」、「思：想要就一定要」。

阿里前HR針對破冰文化曾表示「新人一定要主動融入」。（微博@不要亂扔樂色）

對此，阿里方面回應稱，「阿里破冰文化」的截圖是一則2018年的謠言，當時阿里巴巴已經闢謠，圖中所涉人士並非阿里巴巴員工，也非阿里巴巴內部培訓。

不過，有網民就發現，前阿里巴巴集團HR黃若水曾在網上發文，稱被問及「阿里『破冰文化』都那麼開放嗎？」，他提出兩點「思考」：「社會很簡單，複雜的是人」以及「新人一定要主動融入」。

另外也有網民翻出騰訊年會曾上演的「食蕉」場面，直批頂級互聯網公司的「破冰」文化「很油很噁心」。有網民則表示，騰訊當時的事後道歉和處理都算積極，希望大家將視線放在阿里的事件上，而不要模糊焦點。