東京奧運｜詳解中國「冠軍龍服」：奧斯卡得主設計　暗藏驚人細節

每一次義勇軍進行曲響徹東京奧運會時，我們的奧運健兒都身披「冠軍龍服」，舉起屬於自己、屬於中國的獎牌，這一刻，是每個中國人的高光時刻 ！而日站君今天想來聊一下，這一身「冠軍龍服」的設計。



東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大瀏覽）▼▼▼

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冠軍龍服，霸氣側漏！

首先，「冠軍龍服」這個名字就有夠霸氣的。中國人是龍的傳人，古代皇帝衣服是龍袍，這完全就是九五至尊的象徵寓意！還記得當楊倩穿著「冠軍龍服」登上領獎台的時候，有多少人和日站君一樣心動了！不少網友都被安利了這件龍服，左邊logo，右邊國旗，一看就不好惹。在運動健兒的身上，網友明顯感覺到了這件衣服的設計力：苗條的顯年輕，健壯的顯力量，誰穿誰好看！

對比日本的領獎服，這一局，中國隊完勝！

龍服的設計

這件龍服，是出自奧斯卡「最佳美術設計」獎得主、著名視覺藝術家葉錦添。葉錦添是誰？毫不誇張，大部分你覺得有點品味的電影，應該都離不開葉錦添的操刀。從1986年《英雄本色》開始；到《臥虎藏龍》獲奧斯卡最佳美術指導；還有在《胭脂扣》、《霸王別姬》中張國榮和梅艷芳的劇照……從他身上收穫的，雖然出自電影，但也不僅僅是電影。

當年，他憑藉《臥虎藏龍》獲得奧斯卡「最佳美術設計」，成為首位獲此獎項的華人藝術家。這部電影，也正是他「新東方主義」的美學理念在國際上得到認可的一次成功實踐。而在電影《夜宴》中，葉錦添的視覺表現又呈現出東方美學的另一種風格。皇后的那一套色彩對比鮮明的服飾，在一種盛世輝煌的氛圍中塑造濃烈的大喜大悲，給人極其強烈的視覺震撼。之後，《赤壁》也榮獲最佳美術指導獎、最佳服裝造型設計獎。他說，繡得時間最長的一件戲服，是林志玲在《赤壁》裡面穿的一件衣服：「繡得好細，都是打子繡，都是卷圈的，幾乎繡了大半年。好多人分開好多塊一起繡，一個人根本繡不完，手工太複雜。」

對於這件「冠軍龍服」，他用了近四年的時間，打磨出「符合中國人氣韻和身體結構」的2020東京奧運會中國體育代表團領獎服！他希望通過服裝的設計，讓我們的文化賦予世界一種新的視野。這一次，他沒有用龍、長城，熊貓這種具體的、符號化的元素，把關於對中國的想像給框住，而是選擇了兩個代表東方的意象，去做一個更深層的表達。

別緻的領口設計

「冠軍龍服」完全按照中國運動員的身形比例量身製作，並且以「中」字為靈感進行設計。唐裝的圓立領是這次葉錦添老師設計的亮點。領部線條一直延伸至丹田，象徵著中國功夫中的氣沉丹田。拉鍊是被認為是龍最早雛形的「玉豬龍」形象。另一個意象是中國人對於身體所嚮往的一個狀態——飛升。

在處理領獎服的設計上面，希望能體現出一個飛升的感覺。東方人講的不是體型，而是力度，或者說氣韻。精神跟身體合一，這是中國人追求的至高境界。藉由這個意向，版型設計為強調肩部和脖子的輪廓。整個版型是寬肩收腰，呈現一個倒三角的形狀。男運動員穿上顯得文氣莊嚴、女運動員則顯得有力量感。

「白糖拌西紅柿」配色

紅+白配色一改多年來的「番茄炒雞蛋」，大面積的純白，體現了中國智慧裡的「留白」，小部分的中國紅流露出中國人的性格，熱烈而直接，積極又很集中。通過視覺傳達產生了相互的對照：一紅一白，一陽一陰，一實一虛，產生出一種古典的平衡美感，形成了中國的味道。這兩種顏色，即代表了我們中國人，又是獨屬於中國的靈感。

科技面料的加入

美觀舒適的「冠軍龍服」幾乎包含了目前體育服裝製造業最尖端的工藝，蘊含了多項高科技——防雨、無縫拼接、可再生！考慮到東京每年七八月間雨水較多，因此，冠軍龍服必須具備一定的防水性，從而使人體與服裝之間的微小氣候得到調節，為穿著者保持乾爽和溫暖。除此之外，這一屆的「冠軍龍服」是歷屆中國奧運領獎服中的最環保的一件。

歷年奧運領獎服

奧運會領獎服這些年，也是經歷了大風大雨的轉變。

點擊放大瀏覽歷屆奧運會中國領獎服設計▼▼▼

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1984年洛杉磯奧運會，獲獎運動員身著由我國自主生產的「梅花牌」領獎服，整件衣服設計不禁讓人聯想到五星紅旗，寓意非常明顯。這一套復古運動裝，放到今天，也還是很時髦。1988年漢城奧運會，中國夏季奧運會代表團使用藍色白條的領獎服，在當時的漢城刮起一場藍色旋風。三位中國選手陳靜，李惠芳，焦志敏包攬了乒乓球女單金，銀，銅三枚獎牌！1992年巴塞羅那奧運會，我國奧運領獎服首次由國內體育企業「李寧」贊助。這款由「李寧」公司設計的領獎服，沿用了傳統經典的紅黃兩色搭配，「中國」二字則呈現在左胸處，太復古了（這大概就是番茄炒蛋的原型吧）。1996年亞特蘭大奧運會，在領獎台上中國運動員繼續身著「李寧」公司設計的領獎服，使用設計元素增多，「蛋花「的比例開始增加。

2000年悉尼奧運會，在細節設計上做足了文章，胸前那條騰空而起的飛龍很有氣勢，冠軍龍服開始有了第一次的顯現。2004年雅典奧運會，領獎服以中國紅為主題，李寧公司將中國傳統的文化與大自然景觀、奧運會會徽和聖火等多元文化相結合，巧妙融入整套領獎服的設計當中，這一套領獎服名為「錦繡中華」。2008年北京奧運會，中國向世界展示了一個綠色奧運、科技奧運、人文奧運，將奧林匹克運動會推上一個新的頂峰。領獎服設計貼合中國特色：主色調源於國旗的紅、黃兩色。領獎服胸部以下以紅色為主色調，胸部以上則是「升騰」的祥雲圖案，與北京奧運會的整體視覺效果一脈相承，體現出和諧、熱情、積極、動感的奧運精神。2016年里約奧運會，「冠軍龍服」核心概念圍繞中國傳統精神圖騰「龍」展開，採用現代霓虹燈光的幻化效果並結合了剪紙藝術，使龍產生幻化效果，創造出「光影龍」造型。此外設計師還將龍的身子結合跑步動作，形成「永不止步，不斷前進」的姿態。

屬於中國人的自我表達

其中，中國傳統文化圖騰「龍」是每屆領獎服共同的設計符號，每一次都有新的創新和演繹。這一次，葉錦添作為領獎服的設計者，他在尋求一種屬於中國人的自我表達。他出生在中國香港，求學在歐洲，藝術事業發展在中國台灣，又延伸至北京的藝術家，葉錦添的個人經歷和多元化的文化熏陶，讓他有了一個更開闊的視野去求索。「一直以來中國受到外來文化的影響，我們需要重新學習，回到源頭，才能找到我們的中軸線。那個時候我們不再去分西方或東方，我們只需要把自己的路走好，就會找到我們的未來。」

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