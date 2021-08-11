吳亦凡事件｜涉在洛杉磯強姦未成年女粉絲　律師：或有更多受害者

內地藝人吳亦凡涉嫌強姦罪，被北京朝陽警方刑事拘留，事件至今仍在發酵。美國僑報網報道，南加州橙郡（Orange County）華人律師王婧證實，吳亦凡幾年前涉嫌在洛杉磯強姦未成年女粉絲，懷疑受害者不止一人。



王婧表示，一名中國女留學生近日反映，幾年前吳亦凡到洛杉磯巡演舉行粉絲見面會，未成年的她當時參加了見面會，並「有幸」與偶像吳亦凡交換微信；兩人之後約會，期間她被吳亦凡「強姦」。為了保護個人隱私，王婧沒有透露受害者的姓名和案情經過細節，僅稱對方案發時未滿18歲，此案正在核實當中。

王婧分析，當時的受害者可能不止一人，呼籲更多的受害人站出來，聯名起訴吳亦凡。她表示，若證實受害者在案發時未滿18歲，吳亦凡就涉嫌犯下「與未成年發生性關係」的重罪，根據美國的刑法，可按照強姦罪起訴。她又稱，事件有很多細節要逐一核對，包括吳亦凡多次到美國的入境記錄，每次到洛杉磯的活動內容，與受害人見面的時間、地點和事由等等，以確定受害人所說的都是事實，而非誣告或誹謗。

王婧表示，自己只負責民事訴訟部分，刑事部分由檢察官負責起訴。民事部分的賠償要根據案件的社會影響、被告的償還能力、案發當時吳亦凡是以個人名義還是以公司名義。若以公司名義，民事訴訟會將吳亦凡本人和公司一併起訴。按照吳亦凡案件的影響和他的償還能力，賠償金超過千萬不是沒有可能的。