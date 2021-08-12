吳亦凡事件｜傳獄警揭監獄內夏天無冷氣　調侃「你忍一下」

吳亦凡被刑事拘留後，他的獄中現狀備受外界關注。有自稱是獄警的網友發文，透露其監獄生活。



吳亦凡涉嫌強姦等控罪被北京朝陽警方刑事拘留後，網上傳出吳亦凡供出圈中同夥及咬舌自盡的傳言。但對於自盡一說，網民嘲諷稱「他沒那個膽」。知情人又稱，「吳亦凡現狀不怎麼樣，他過去養尊處優慣了，一進去身體和心理上各方面都受不了，不停地要求獄警帶他看醫生。他覺得這樣可以減輕處罰，還能借此拖延時間，等外面的人把他保出去。」

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另據台灣《中時電子報》報道，有一位自稱獄警的網民發長文，向吳亦凡的粉絲說明現行的監獄生活。他表示，進牢獄首先會體檢、吃飯，然後剃光頭，再進行入監教育，訓練排隊、報數、背誦日常規範。由於現時天氣熱，訓練過程不好受、太陽毒辣，他更調侃稱「你忍一下」。

文章稱，在監獄，早上6時左右起床，約7時開始工作，生活非常枯燥。住宿8人到12人的上下鋪，室內各種汗臭異味，由於沒有冷氣，夏天其熱無比。飯菜上色澤口味一般，「飯隨便吃，不會餓着。生活工作都不如外界舒適，這都得忍一下」。

另一名北京看守所警員發文表示，吳亦凡現在只是刑事拘留，所以未有入獄，目前應該是在朝陽區看守所內等待提審。一般看守所內關押的並不全是犯人，部分是因打架鬥毆還不構成刑事犯罪標準，或輕罪的酒駕，以及尚未經法院審判定罪，都在看守所暫時羈押。

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文章稱，看守所裏內只會剪平頭短髮，不剃光頭。在疫情期間，進看守所前要先做核酸檢測、檢驗血清和胸部X光透視，然後拍照按指紋簽字，更換衣物。由於疫情關係，看守所已經取消放風時間。

另外，看守所內24小時不關燈，睡覺不許用被矇頭。吃飯時菜式不多，早上有鹹菜雞蛋粥，中午晚上基本都是饅頭和燉菜，看守所內的小賣部在疫情期間不營業。在看守所期間可以會見律師，但法律規定刑事拘留期間不能保釋，一般也不能會見家人或親友。

值得注意的是，在吳亦凡被警方刑事拘留後，四川省監獄管理局官方微博發布的影片解析監獄生活。內容指，監獄罪犯改造生活在監獄民警組織下，進行隊列訓練、法治教育、日常行為培養、勞動改造等服刑日常。此次揭露監獄生活的影片引發網民關注，認為片中內容就是吳亦凡的獄中生活。

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