阿里性侵風波｜網民爆曾有陌生人半夜開門　酒店否認違規開房卡

阿里巴巴女員工被灌酒性侵事件持續發酵。受害者稱，上司到酒店前台偷辦房卡，繼而進入房間性侵她。涉事的酒店方「亞朵集團」否認有違規辦理房卡，但有網民爆料稱，自己入住該集團旗下的酒店時，曾有人半夜用房卡開門入房。

內地律師指出，原則上酒店不應向除了住客以外的人辦理房卡，若因此造成女員工被性侵的結果，酒店有不可推卸的責任。



《中國新聞網》報道，根據受害女員工的自述，醉酒後上司送她到酒店房間，隨後對方又去酒店前台偷辦房卡，先後4次進出房間並強姦她。

對於酒店是否存在違規辦理房卡問題，亞朵集團昨晚（10日）發聲明稱，事發為亞朵集團旗下的濟南西站國際會展中心亞朵輕居酒店，公司在事發後即成立工作小組。經核查，前台工作人員有遵守酒店住宿業相關標準流程和規定，不存在違規製作房卡的情況，前台工作人員是在得到女住客確認的情況下，接照同住手續為涉事男子辦理房卡，並進行了身份登記及公安信息上傳。門店已於第一時間配合該女士和警方作全程的調查取證，並提供所有音視頻資料及證言。

雖然亞朵集團否認有違規辦理房卡的情況，但網民仍質疑有關說法。在北京工作的蘇安（化名）爆料稱，今年6月9日去西安出差，曾入住該集團旗下的西安南門亞朵S酒店，但在半夜約12時，突然有一名男子在外用房卡打開其房門，但因房門有掛上防盜鎖而未能進入房間。

蘇安立即下樓向前台反映，但前台人員語無倫次，表示自己是新來，未有搞清楚就向其他人提供房卡。翌日，酒店解釋開門的男子是前一晚該房間住客的朋友，但他不知朋友已經退房離開，於是又來酒店找人。蘇安表示，酒店前台不僅不核實房間入住情況，也未向住客打電話確認，就直接向他人提供房卡。最終，酒店向蘇安退還房費，但未有解釋清楚為何會向一個已退房的住客的朋友提供房卡。

網民爆料稱半夜被人用房卡開門，最終亞朵門店退還房費。（中國新聞網）

針對酒店是否要為性侵一事負責，北京德翔律師事務所主任安翔認為，若酒店沒有盡相應的審核義務，如未提前問訊開卡目的，則沒有盡到安全保障義務。北京藍鵬律師事務所律師張起淮表示，酒店實行實名登記，臨時會客需要登記才能進入別人房間；若用男上司身份信息登記女同事房間，酒店存在嚴重過錯，若造成女員工被性侵的結果，酒店有不可推卸的責任。

亞朵集團，即上海亞朵商業管理（集團）有限公司，成立於2013年。據其官網介紹，旗下擁有 A.T.HOUSE、亞朵S酒店、ZHotel、亞朵酒店、亞朵X酒店、輕居等六大住宿品牌。截至2020年8月3日，亞朵集團在174個城市設有583間門店，服務超過2000萬名會員。根據中國飯店協會發布的《2018中國酒店連鎖發展與投資報告》，在2018年中國連鎖酒店高端品牌規模10強排行榜，亞朵憑藉門店數和客房數的絕對優勢位列榜首。