遭官媒點名「割韭菜」亟待監管　明星火鍋店如何瘋狂營利？

近日，有微博博主暗訪了內地男星鄭愷有份投資的火鍋店「火鳳祥」一家門店，發現使用的鵝腸中殘留排泄物、黃喉變質、生菜回收等問題，火鳳祥就此發致歉公開信，明星火鍋店的相關問題再次引起關注。

官媒人民網2日指，打著「加盟」旗號的明星火鍋店，多數都沒有按照《商業特許經營管理條例》的相關規定進行備案，明星火鍋店亟待監管。

有內媒分析明星火鍋店的營利模式，指出加盟費才是盈利的重點。



內媒分析明星火鍋店的營利模式，指出加盟費才是盈利的重點火鳳祥，圖為火鳳祥官網有關加盟的內容。（網頁截圖）

《時代周報》14日報道指，《RET睿意德中國商業地產研究中心》數據顯示，餐飲在內地明星開店中佔比高達61.7％。在眾多餐飲業態中，開火鍋店幾乎成了明星們的首選，比如沙溢的辣叁成、陳赫的賢合莊、鄭愷的火鳳祥、薛之謙的上上簽、賈玲和包貝爾的辣荘等。

報道分析，利潤空間大是明星進入火鍋行業的原因之一。中國飯店業協會發布的《2018年中國餐飲業年度數據報告》顯示，火鍋行業每平方米營收為2.63萬元（人民幣，下同），高於快餐業的2.5萬元、正餐的1.02萬元。在淨利率方面，火鍋達到11.8%，同樣高於其他兩種餐飲類型。

然而，業內人士透露，對於明星火鍋店來說，加盟費才是盈利的重點。例如賢合莊在一線城市的加盟費為55萬元，二線城市為48萬元，還要加上5萬元的保證金。公開數據顯示，賢合莊在一年內開店超過700家。若以48萬元加盟費，700家店來計算，賢合莊總部僅靠加盟費收益就超過3億元。

依靠加盟模式，2020年7月才開業的火鳳祥在短短兩個月內，簽約加盟商超過200家，2019年開始瘋狂擴張的賢合莊用一年多開店超過700家。

內地男星鄭愷有份投資的火鍋店「火鳳祥」被揭賣變質食材：

不過報道又指，明星火鍋店也存在各種經營風險，例如明星負面新聞的影響、明星過氣、明星影響力變小，都會直接地影響到品牌。據天眼查2020年9月發布的數據顯示，2015年至2017年為明星開餐飲企業的集中爆發期。僅2017年就有約13家明星餐飲企業註冊成立，但截至數據發布，已有約10家明星餐飲企業處於註銷或吊銷狀態。曾經門庭若市的上上簽火鍋店在上海僅剩下兩家分店，瘋狂開店800家的賢合莊火鍋餐飲店也有30家註銷。

人民網2日題為「財經觀察：未經備案就開放加盟 明星火鍋店正在『割韭菜』」的報道指，這些打著「加盟」旗號的明星火鍋店，多數都沒有按照《商業特許經營管理條例》的相關規定進行備案，「翻車」事件頻發。食品安全存隱患、未經備案就開放加盟的明星火鍋店亟待監管。