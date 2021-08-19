大灣區｜內地9市人才缺口超33萬　廣州深圳電腦技術崗位最渴市

周二（17日），廣東省人力資源和社會保障廳發布《粵港澳大灣區（內地）急需緊缺人才目錄》（簡稱《目錄》），披露了粵港澳大灣區內地9市有逾5.7萬個急需緊缺人才職位，需求人才總量達逾33萬人。



廣東省人力資源和社會保障廳發布《粵港澳大灣區（內地）急需緊缺人才目錄》。（視覺中國）

據了解，《目錄》是廣東省人力資源社會保障部，支持粵港澳大灣區發展的重點人才項目，所採用數據來源於粵港澳大灣區內地城市16959間規上和國家高新技術樣本企業，詳細披露新一代信息技術產業、高端裝備製造產業等26類產業的人才需求情況。

《目錄》顯示，整體來看，目前粵港澳大灣區內地9市，有57720個急需緊缺人才職位，涉及316累職位和403類專業，需求人才總量331731人，其中製造業人才最為緊缺，人才缺口達199680人，佔總需求人數的61.93%；其次是新一代信息技術產業，緊缺人才數量超過2萬人。

學歷方面，《目錄》顯示，企業對高學歷人才的需求越來越高，本科學歷的需求比例由現在的14.55%提升至20.90%，研究生學歷需求佔比由現在的2.08%提高到3.33%。從產業來看，金融業、科學研究和技術服務業、教育培訓業對本科及以上學歷人才需求分別達到85.48%、62.13%和54.65%，科學研究和技術服務業、金融業對研究生人才學歷需求最高，分別達到22.93%和21.82%。與之對應，住宿和餐飲業、製造業對大專及以下人才學歷需求最高，分別為93.53%和92.93%。

廣州、深圳、珠海，對程序員、軟件工程師等技術研發崗位最為緊缺。（視覺中國）

此外，《目錄》中明確，需求量排名前30的崗位主要涉及技術研發類、貿易銷售類、行政管理類等方向的崗位。其中，出現頻率最高的是產品開發師，其次為軟件工程師和銷售經理。而企業有較高需求的專業包括機械設計製造及其自動化、信息與計算科學、市場營銷、機械工程、經濟學等。相反的是，當前企業對醫學、文學、教育學門類的專業人才需求相對較少。

值得注意的是，粵港澳大灣區內地9市各市需求排名前3的主要是產品開發師、渠道經理和軟件工程師。但由於各個城市的經濟發展支柱產業有所差異，各市的人才需求偏好也不盡相同。其中，在廣州、深圳、珠海，程序員、軟件工程師等技術研發崗位最為緊缺。佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶則對產品開發師、裝配工程師、車間主任等生產部門崗位最為稀缺。