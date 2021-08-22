官媒批Magnum雪糕：這些「雙標」的洋品牌，哪來的傲慢底氣？

「Magnum」雪糕（品牌內地中文名「夢龍」）在內地售價不算低廉，被部分傳媒和網民視為高端產品，然而其產品配方卻被揭「中外有別」，在內地選用植物油和少量奶粉等較為「低劣」的配方，而不是國外版本中的牛奶成份。

國務院主管的中國《經濟日報》22日（周日）發表評論文章稱，「這些對中國市場『雙標』的洋品牌，哪兒來的傲慢底氣？」並指出主要原因為一些品牌不尊重市場、不尊重消費者所致。



夢龍中國產品成份。（央視截圖）

據早前報道，內地某網誌作者日前發文質疑夢龍雪糕中外用料不一，稱中國版成份為大比例植物油和少量的奶粉，依國家標準只能稱為「植脂型冰淇淋」，國外成份表中卻用牛奶。據夢龍中國版實拍成份表，確無標註牛奶成份，而國外版成份表中牛奶位置十分醒目，夢龍因而被批評是「打著高端的旗號，用著低質的原料」、「雙重標準」等。夢龍官方微博事後一度回應，解釋用植物油脂代替動物油脂是因「環保因素」，強調品質無虞，惟聲明後來又被刪除。

中國《經濟日報》的評論文章稱，從夢龍產品的說明來看，目前並沒有發現存在消費欺詐行為。但是不存在欺詐，不意味著沒有問題。即便產品標註與實際使用配料一樣，沒有觸碰法律紅線，符合行業標準，但外企產品內外有別的「雙標」行為，還是影響了中國消費者的體驗感，進而導致其品牌在中國消費者心目中的形象大打折扣。

夢龍中國和歐洲產品的配料對比圖。（央視截圖）

文章稱，夢龍官方在輿論應對上也欺騙消費者的感情。剛開始被網友質疑時，夢龍官方將其使用「植物油」原料的原因上升到了環保的高度，卻閉口不談節約成本的事，不解釋「植物油脂」的安全性問題。以一種所謂「為了你們好」的姿態居高臨下，卻不正面回應消費者質疑。如此說辭，激怒一眾網友。

文章又指，夢龍用料「雙標」事件並非個例。此前麥當勞、耐克、蘋果、可口可樂等洋品牌也都存在「內外有別」現象，涉及價格、質量、服務標準等，被消費者詬病為「看人下菜碟」。這說明一些洋品牌對中國消費者缺乏最基本的誠意。一方面在中國市場上賺得盆滿缽滿，另一方面又採用不同標準區別對待中國消費者。不出事則罷，一出事就搬出「適用中國標準」的托詞。

文章最後指，相關部門也應加強懲戒力度，升級相關產品標準，以高標準防止「雙標」，更好地維護消費者權益。