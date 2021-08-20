Magnum雪糕歐洲用牛奶中國用奶粉　涉運輸難題被嗆何不用中國鮮奶

「Magnum」雪糕（品牌內地中文名「夢龍」）在內地售價不算低廉，被部分傳媒和網民視為高端產品，然而其產品配方卻被揭「中外有別」。據網民指，夢龍歐洲市場銷售的雪糕主要原料是牛奶，而中國卻是水以及少量的奶粉等。消息一出隨即引發爭議，對此品牌所屬的聯合利華公司近日回應稱，不同地區的具體用料確實存在差異，中國之所以不能與歐洲同步是因涉及運輸難題。



內地某網誌作者日前發文質疑夢龍雪糕中外用料不一，稱中國版成份為大比例植物油和少量的奶粉，依國家標準只能稱為「植脂型冰淇淋」，國外成份表中卻用牛奶。據夢龍中國版實拍成份表，確無標註牛奶成份，而國外版成份表中牛奶位置十分醒目，夢龍因而被批評是「打著高端的旗號，用著低質的原料」、「雙重標準」等。夢龍官方微博事後一度回應，解釋用植物油脂代替動物油脂是因「環保因素」，強調品質無虞，惟聲明後來又被刪除。

夢龍中國產品成份。（央視截圖）

事件發酵多日後，聯合利華全球副總裁曾錫文近日終向官媒央視財經頻道就相關話題作詳細回應。他表示，夢龍在不同地區的整體配方體系一致，但是具體用料確實存在差異，其中中國用的是復原奶，即奶粉加水，歐洲等地則是水加上濃縮奶。

至於為什麼不能在國內使用濃縮奶，曾錫文解釋濃縮奶實際上需要運輸，若從歐洲運鮮奶過來是非常困難的，如果用國產的則會有一個供應的問題，因夢龍要同時大規模生產及出口，像是新加坡都是用在中國生產的夢龍。

曾錫文指，從歐洲運鮮奶過來是非常困難的。（央視截圖）

央視財經報道指，根據中國冷凍飲品分類的標準，夢龍在中國出售的確是屬於「植脂型冰淇淋」，即主體部分乳脂的含量低於2.2%，而除了用奶類型，夢龍歐洲及中國產品在奶和植物油的排序上同樣存在差異。

據一張聯合利華此前公佈的夢龍中國和歐洲產品的配料對比圖顯示，如果按照中國的法規，即含量從高到低排序來進行標註，夢龍歐洲產品的椰子油排名在濃縮脫脂乳之後，相反夢龍中國產品則是奶粉排在植物油，即是椰子油之後。

夢龍中國和歐洲產品的配料對比圖。（央視截圖）

專家認為，許多進入中國的外資品牌都存在類似的問題，夢龍並非個例，在冷凍產品行業內，原料價格及所在地相關的行業標準是重要的影響因素。中國農墾乳業聯盟經濟專家組組長宋亮介紹，在蛋白含量和濃縮奶的蛋白含量一致的情況下，復原奶的成本約在每噸8000至1萬元（人民幣．下同），濃縮奶的則約在1.3萬至1.4萬元。

而對於聯合利華的解釋，網民反應不一，有人表示理解，「沒問題啊，又沒欺騙」；不過也有許多人並不受落，「搞雙標是真的不能忍」、「就是想坑國人錢唄」，更有人質問「歐洲鮮奶難以運到中國來—現在滿大街德亞之類的歐洲品牌鮮奶都是假的囉？」、「找藉口罷了，用中國的鮮奶不行？用中國的鮮奶難道比用植物油+一點點奶粉做出來的品質差？」