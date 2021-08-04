Magnum雪糕配方遭批「中外有別」：中國用奶粉植物油　外國用牛奶

「Magnum」雪糕（品牌內地中文名「夢龍」）在內地因售價不算低廉，被傳媒和網民視為高端產品，然而卻遭揭產品配方「中外有別」，在中國內地選用植物油和少量奶粉等較為「低劣」的配方，而不是國外版本中的牛奶成份。

事件引起一些內地網民強烈不滿，直斥Magnum雪糕「中外有別」。夢龍Magnum發布聲明解釋事件，強調品質無虞，但卻也變相承認了國內版雪糕選用植物油而非牛奶的事實，隨後夢龍官方微博將聲明刪除。



夢龍中國版雪糕被指選用較為「低劣」的成份，被批「假高端」。（新京報）

近日，內地某網誌作者發文質疑夢龍雪糕中外用料不一，稱中國版成份為大比例植物油和少量的奶粉，依國家標準只能稱為「植脂型冰淇淋」，國外成份表中卻用牛奶。據夢龍中國版實拍成份表，確無標註牛奶成份，而國外版成份表中牛奶位置十分醒目。

不少網民認為夢龍「打著高端的旗號，用著低質的原料，賣一個不合理的價格，實在是太氣人」，還有人直言對於夢龍雪糕中外「雙重標準」的做法感到憤怒。

夢龍美國版雪糕的成份，牛奶被排在最前面。（澎湃新聞）

夢龍官方微博在8月1日的回應中承認了中國版用了植物油，稱各項指標符合國家標準。對於為何用植物油脂代替動物油脂，夢龍在回應中稱因「環保因素」，但有網民則質疑這種回應是在為節省成本「洗白」，目前夢龍已將上述回應刪除。而據網民對比指，中外的Magnum雪糕價格並沒有太大差異。