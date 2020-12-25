北大學子弒母案｜吳謝宇稱病母像將死的林黛玉　盼法院重判自己

2015年，北京大學高材生吳謝宇涉嫌將自己母親殺害，由於其精心佈置，直到半年後其母才被親戚發現遭到殺害。之後吳謝宇被警方通緝，並於去年4月被警方拘捕，此案被媒體報道後轟動一時。 被捕一年半後，吳謝宇涉故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪一案日前在福建福州中院開審。吳謝宇對檢方指控供認不諱，他在講述作案過程時痛哭悔罪，覺得對不起父母。對於量刑，吳謝宇稱法院可以對他重判。

吳謝宇涉故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪一案12月24日在福建福州中院開審。

據福州中院官網消息，公訴機關指控，2015年，吳謝宇產生殺害母親謝天琴（被害人，歿年48歲）之念，網購刀具等作案工具後，於7月10日在家中將謝天琴殺害。作案後，吳謝宇謊稱謝天琴出國陪同其交流學習，騙取親友錢款共計144萬元（人民幣，下同）予以揮霍。為逃避抓捕，吳謝宇先後向他人購買10餘張身份證件。

公訴機關認為，吳謝宇故意非法剝奪他人生命；以非法佔有為目的，騙取他人財物，數額特別巨大；為逃避法律追究，買賣身份證件，其行為分別構成故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，應依法予以並罰。

自稱父親病逝後變得厭世

據內媒報道，在庭審現場，吳謝宇展現了自己高智商的一面：引經據典、邏輯清楚，對多個小說、影視劇中的細節如數家珍，連續20分鐘發言幾乎不停頓。

吳謝宇稱，他的變化源自於父親肝癌病逝，「爸爸不在就不是一個完整的家。」而媽媽為了不耽誤他學習，好多事情不跟他說，不讓他操心。吳謝宇指他的內心世界很孤獨，在北京求學時心理狀況發生更大變化，開始變得厭世。

吳謝宇在庭上講述，他自2014年起經常去醫院，醫生檢查後得出結論只是普通的心律不齊，不算病。但他總感覺自己得了和爸爸一樣的病，快到期了，並開始思考死亡和嘗試自殺，但未有成功。

「媽媽就如即將死亡的林黛玉」

吳謝宇還覺得自己能看透他人的想法，那時謝天琴生病了沒有胃口吃飯，他認為媽媽這種狀態就如《紅樓夢》中即將死亡的林黛玉。他還說，曾在一本小說中看到：「愛你愛到極端的時候，你不敢做的事情你不能做的事，我替你解決，我什麼事都給你解決。」因此他產生念頭：「不如和我媽一起死，這樣就可以和爸爸在一起了。」

吳謝宇說，在他的概念中，殺害母親這事就像是推理完成一個數學模式，每一步該怎麼準備、安排、實施都在他的控制之中。他將日子選定在2015年7月10日，因為他的生日是10月7日，日期正好倒轉。

回顧當時的作案過程，此前情緒穩定的吳謝宇全身發抖，痛哭悔恨。案發當日謝天琴回家後彎腰穿拖鞋的那一刻，吳謝宇拿著啞鈴砸向了她的後腦及頭面部。吳謝宇稱，殺害母親後，看到現場的慘狀後，他放棄了自殺。

福州市檢察機關指控，吳謝宇確認謝天琴死亡後，使用衣物、被褥、塑料膜等物品鋪蓋在謝天琴的屍體上，並在覆蓋的物品間放入活性炭。作案後，吳謝宇清理現場痕跡，並在屋內多處安裝監控探頭及報警器。圖為吳謝宇在福建的家。（網絡圖片）

吳謝宇盼法院重判自己

殺害母親後，2015年7月31日，吳謝宇離開福州，之後通過謊稱謝天琴陪同其前往美國交流學習為由，騙取親友7人錢款共計144萬元。對於上述款項，吳謝宇稱當時是有報復的意味，覺得這些親友在爸爸生病危難時未提供幫助。庭審時他又懺悔稱：「其實我親戚、爸爸朋友這些人都對我很好，也提供了很多幫助，當時是自以為是。」

旁聽人員稱，庭審現場公訴人表示，鑑於吳謝宇到案後把整個案件坦白得非常清楚，態度很好，建議法官從輕處理。

法官在庭上就量刑問題問吳謝宇。吳謝宇說，「你們可以把我從重判，但是我現在還有勞動力，還能幹點活。此外，我現在還在寫一個材料，我要把這些事情寫出來，到時候交給法院，交給社會，希望給大家一些警示。」法院宣布將擇期宣判。

（綜合報道）