女乘客遭安保拖走致衣不蔽體　西安地鐵回應粗暴執法惹眾怒

陝西西安地鐵內一名女子疑因與其他乘客發生爭執，後被安保強行拖拽下車，期間衣衫被扯破，她大聲呼叫「救命」。

8月31日，西安地鐵運營分公司回應稱，「該乘客不斷辱罵身邊乘客，並與部分乘客產生肢體衝突。為確保車廂內乘車秩序，安保人員與其他熱心乘客一起將該女乘客帶離車廂」。

事件引起輿論爭議，網民認為涉事安保的做法不妥，有關行為涉嫌強制猥褻女乘客，且西安地鐵的說法亦與現場片段有出入，質疑地鐵方未有陳述事實。



西安地鐵運營分公司通報稱，8月30日下午，一名女性乘客在3號線列車上與其他乘客發生口角。期間，該乘客不斷辱罵身邊乘客，並與部分乘客產生肢體衝突，嚴重影響車廂內乘車秩序。

通報指，列車安全員發現後立即勸阻，在多次勸離未果後，為確保車廂內乘車秩序，17:45列車到達大雁塔站後，安保人員與其他熱心乘客一起將該女乘客帶離車廂。期間因該乘客反應激烈，拒不下車，為確保地鐵行車安全，車站工作人員及時報警協助處置。隨後，該乘客在安保人員的陪同下，抵達目的地後自行離開，未對後續車廂內乘車秩序造成較大影響。

安保暴力執法，輿論四起

然而，有關通報未平息眾怒。有網民指出，「發生糾紛為何只拖拽這名年輕女性，我們看到事實並不像通報中寫的『安保員和乘客合力將當事人帶離現場』，而是一名男性安保員將女孩兒在地上拖拽，導致對方衣服被撕破，衣不蔽體。請問安保員有權利這樣暴力執法嗎？西安地鐵部門這樣通告就是支持安保這樣暴力，那以後普通乘客乘坐地鐵的安危如何保證。」

有網民質問，「兩個人發生爭執，不同時叫兩個人下去協同解決，只叫女孩一個人下去？你們覺得這解決方法對的？就是打110也是雙方都要到吧，所以對面當事人為甚麼不一起請離？！合着是隻能暴力拉得動女孩吧，這解決辦法你們還覺得沒錯？」

有網民表示，「保安瘋狂撕扯該女子的連衣裙，撕完連衣裙就撕扯內衣內褲，最後該女子幾乎赤身裸體，保安撕扯完之後也完全沒有進行後續處理，這樣完全不顧法律制度和道德，把弱勢女性當作畜牲的行為令人髮指，完全不利於西安的城市形象，甚至讓人對西安這個城市產生了恐懼惶恐的心理和及其惡劣嚴重的社會影響，希望盡快解決，保安開除並起訴道歉，對涉事領導進行嚴肅調查。 」

+ 1

目擊者：她被抬出車廂，只剩內褲

事後，不少目擊者都在微博發文，或向傳媒講述了事發經過。有目擊者稱，涉事女乘客當時打電話聲音太大，同車一名老翁就罵她是女流氓，雙方隨後發生爭執，該老翁就動手打她。安保到場時以為該女乘客打人，於是就拉她下車，但她不願下去，最後就發生了片中一幕。

有目擊者稱，當時涉事女乘客與老翁爭執，老翁先動手又將對方的雨傘弄壞，「（老翁）還跑下車，保安按着人家女孩不讓女孩追，還拖別人女孩衣服」。