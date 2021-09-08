因桅杆風致渦激共振引晃動　深圳賽格大廈隔113日後今起恢復使用

位於深圳市華強北街道的賽格廣場大廈，今年5月18日因桅杆風致渦激共振，出現晃動。專家鑑定後認為，該大廈可繼續使用，但建議拆除桅杆以解決有感震動問題。

經過逾月施工，大廈桅杆被順利拆除。賽格廣場大廈桅桿拆除工程現場指揮部周二（7日）發布公告指，大廈自周三（8日）起恢復運營使用。



7月27日，深圳賽格廣場大廈樓頂天秤已安裝完畢。（南方都市報）

據「深圳發布」微信公眾號消息，賽格廣場大廈桅杆經過一個多月的施工，被順利拆除，已按科學程序認定大廈結構安全，有感振動風險已消除。自9月8日起，賽格廣場大廈裙樓及塔樓將全部恢復運營使用。

5月18日中午，賽格廣場大廈出現晃動，一度引起恐慌，大批樓內人員進行緊急撤離。深圳市應急管理局回應指，深圳市未有發生地震。5月21日，大廈被封閉。

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7月15日，經專家組調查後認為，桅杆風致渦激共振和大廈及桅杆動力特性改變的耦合，造成了大廈的有感振動。專家組表示，大廈可繼續使用，拆除桅杆可有效解決有感振動問題，桅杆原有的防雷、航標功能可在桅杆拆除後在樓頂重新佈設。

據了解，賽格廣場大廈目前為深圳市第五高樓，位於深圳市交通幹道深南中路與華強北路交匯處，由深圳賽格集團投資興建，大樓總高355.8米，總建築層79層，地上75層，地下4層，總建築面積達17萬平方米。