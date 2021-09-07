橫琴前海發展方案存共同點？　官媒：2035對標大灣區規劃

近日，中共中央、國務院相繼印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（以下簡稱《橫琴方案》）、《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（以下簡稱《前海方案》），引發各方關注。央視《新聞聯播》連續兩日用時15分鐘播發相關消息；《人民日報》亦發表評論文章指，這對於支持和推動香港、澳門更好融入國家發展大局具有重大意義。



9月5日、6日，《橫琴方案》與《前海方案》相繼發布。《橫琴方案》中提出的戰略定位為，促進澳門經濟適度多元發展的新平台，便利澳門居民生活就業的新空間，豐富「一國兩制」實踐的新示範，推動粵港澳大灣區建設的新高地。

《前海方案》指出，開發建設前海深港現代服務業合作區是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，對推進粵港澳大灣區建設、支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區、增強香港同胞對祖國的向心力具有重要意義。

央視列舉三大共同點

《央視新聞》對此發表評論文章表示，雖然《橫琴方案》與《前海方案》合作區大同小異、產業重點和合作模式不同，但卻具有三個重要的共同點。一是，兩個方案都「以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的」，都注重在多個領域與港澳生活、標準的全面銜接。

其次，兩個方案提出多項賦權力度大的創新舉措，極具開創性。如《橫琴方案》確立「一線」和「二線」的「分線管理」和粵澳共商共建共管共享的新體制；《前海方案》提出「打造面向海外市場的文化產品開發、創作、發行和集散基地」等。

最後，兩方案都提出明確的時間表和路線圖。其中《前海方案》時間坐標分別為2025年、2035年，這與深圳建設中國特色社會主義先行示範區的節奏同步；《橫琴方案》則分解為2024年（澳門回歸25周年）、2029年（澳門回歸30周年）和2035年三個目標。兩個方案同樣對標大灣區規劃綱要2035年遠期目標和整個國家的2035年遠景目標。

《人民日報》：「一國兩制」對港澳是最大優勢

《人民日報》發表評論文章指，「乘風破浪潮頭立，揚帆起航正當時。進入新時代，港澳的發展與內地的發展更加緊密地聯系在一起。」對香港、澳門來說，「一國兩制」是最大的優勢，國家改革開放是最大的舞台。

文章稱，牢牢抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，充分發揮粵港澳綜合優勢，深化內地與港澳合作，共同推進大灣區建設，一定能保持香港、澳門的長期繁榮穩定，促進「一國兩制」成功實踐不斷向前發展，讓港澳同胞同祖國人民共擔民族覆興的歷史責任、共享祖國繁榮富強的偉大榮光。