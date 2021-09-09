國新辦介紹橫琴、前海開發建設：有利於支持港澳長期繁榮穩定

國務院新聞辦公室今日（9月9日）下午舉行新聞發布會，介紹橫琴、前海開發建設有關情況，並答記者問。香港政務司司長李家超透過網上參與。



其餘出席的官員包括：國家發展改革委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮，財政部副部長許宏才，中國人民銀行副行長、國家外匯局局長潘功勝，海關總署副署長鄒志武，廣東省委常委、常務副省長林克慶，深圳市委副書記、市長覃偉中，澳門特別行政區政府行政法務司司長張永春。



香港政務司司長李家超透過網上參與。（香港01直播截圖）

中共中央、國務院日前先後發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（以下簡稱《橫琴方案》）和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（以下簡稱《前海方案》）。

李家超：《前海方案》將港深合作推向新台階

李家超表示，港府歡迎中央政府公布的《前海方案》，方案將推動高水平對外開放、推動現代服務創新發展，香港定能用好一國兩制的制度優勢，推動前海的發展，更好發揮香港的優勢，為香港專業服務提供更廣闊的發展空間。此外，前海一直持續吸引香港青年創新創業者在「前海深港青年夢工場」落戶，孵化了不少成功企業，是港深合作眾多成功例子之一。

他指出，現時在前海註冊的香港企業多達一萬一千多間，有專業服務業、金融、物流、科技等現代服務業。而在中央支持下，香港和深圳一直努力提升前海發展水平，以便香港專業服務落戶前海。《前海方案》將港深合作推向新台階，香港商界及專業服務提供者已積極準備，迎接「前海方案」帶來的機遇。

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叢亮表示，為充分發揮橫琴、前海在進一步深化改革、擴大開放、促進合作中的試驗示範作用，引領帶動粵港澳全面合作，黨中央、國務院決定建設橫琴粵澳深度合作區、全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放。這是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大舉措，有利於提升粵港澳合作水平，把大灣區建設引向深入；有利於豐富「一國兩制」實踐，支持港澳長期繁榮穩定；有利於進一步深化改革、擴大開放，更好推動國內國際雙循環相互促進。

圖輯｜珠海橫琴-澳門發展情況：

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叢亮稱，《橫琴方案》緊緊圍繞促進澳門經濟適度多元發展的初心，堅持目標導向和問題導向相結合，立足服務澳門、推動琴澳一體化發展進行謀劃設計。主要內容概括起來為：一條主線、四大定位、三階段目標、四大任務、若干保障措施。

一條主線，即促進澳門經濟適度多元發展，這是推進橫琴各項工作的出發點和落腳點。四大定位，即促進澳門經濟適度多元的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。

三階段目標，即分別對應澳門特別行政區政府2024、2029年兩個任期時間節點，以及全國2035年現代化建設節點，提出了體制機制、產業發展、公共服務水平等方面的發展目標。

四大任務，即發展促進澳門經濟適度多元的新產業、建設便利澳門居民生活就業的新家園、構建與澳門一體化高水平開放的新體系、健全粵澳共商共建共管共享的新體制。

若干保障措施，即全面加強合作區黨的領導和黨的建設、強化法治保障、加大賦權力度、建立健全風險管理機制、加強組織實施等。

澳門行政法務司司長張永春。（01直播截圖）

澳門：《橫琴方案》政策含金量高

澳門行政法務司司長張永春發言時表示，澳門政府對《橫琴方案》的出台表示熱烈歡迎，對中央的大力支持表示衷心感謝。

張永春形容《橫琴方案》制度設計新、改革力度大、開放範圍廣、政策含金量高。根據《總體方案》，深度合作區將成為促進澳門經濟適度多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。

他稱，下一步將重點開展幾方面工作：一是認真學習、準確把握深度合作區建設的政策方向；二是大力宣導，透過多種不同的方式，積極向社會各界介紹方案內容，讓市民瞭解建設深度合作區的重大意義；三是精誠合作，與廣東省發揮各自優勢，共同創造合作共贏的良好局面；四是全力落實各項任務。

圖輯｜深圳前海交易廣場施工現場：

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《前海方案》聚焦「擴區」和「改革開放」

而《前海方案》聚焦「擴區」和「改革開放」兩個重點，部署了三方面的任務。叢亮表示，一是拓展前海合作區發展空間。明確將前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，並按程序將相關支持政策覆蓋到擴區後的全部區域，為深港合作提供更為廣闊的發展空間。

二是打造全面深化改革創新試驗平台。明確在重大改革任務方面先行先試，提出了推進現代服務業創新發展、加快科技發展體制機制改革創新、打造國際一流營商環境、創新合作區治理模式等多項任務。

三是建設高水平對外開放門戶樞紐。明確建立健全更高層次的開放型經濟新體制，在深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平、高水平參與國際合作等方面提出了有力舉措。

下一步，將會同有關方面精心組織實施，做好溝通協調和服務工作，把《橫琴方案》和《前海方案》提出的各項任務落實到位。

國家發展改革委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮。（香港01直播截圖）

叢亮又表示，前海擴區有兩大方面考慮，其一是令深化開放和改革有更大空間，其二是為香港創造更多機遇，推動香港更好融入國家發展格局。

「特區中的特區」

央視此前曾推出系列片《特區中的特區》，將橫琴稱為「特區中的特區」。此外，前海也被稱為「特區中的特區」，深圳市前海管理局指，前海合作區要積極借鑑國際慣例和成熟運作經驗，充分發揮香港在前海開放中的獨特作用，在粵港合作框架下，形成兩地產業互補、經濟一體和社會共融的發展格局。