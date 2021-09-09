「橫琴方案」將發展四大新產業　國家發改委：絕不是「來者不拒」

國務院新聞辦公室在周四（9日）舉行新聞發布會，解讀《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，並介紹橫琴、前海開發建設有關情況。

「橫琴方案」提出會發展「科技研發和高端製造」、「中醫藥等澳門品牌工業」、「文旅會展商貿」、「現代金融」四大類新產業，國家發展改革委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮表示，選取這四類新產業，是綜合考慮橫琴的發展基礎、澳門的產業優勢和澳門社會的期望等多方面因素，再經過反復論證和仔細比選。



叢亮進一步說明，科技研發和高端製造業是創新發展的重要載體，也是澳門希望發展的領域。而文旅會展商貿業在澳門具有比較好的發展基礎，屬於相對優勢產業。另一方面，金融和中醫藥在澳門經濟的比重中，目前雖然還不高，但是澳門社會已經形成廣泛的共識，會將這些產業作為發展的主攻方向，特別是澳門行政長官賀一誠已多次提出要發展中醫藥產業，近期已經主動採取一系列措施。

叢亮又提到，橫琴的產業基礎相對薄弱，為促進重點產業加快發展，《橫琴方案》已明確了一批支持政策，包括建設一批發展急需的科技基礎設施，貨物及物品免（保）稅進入等，亦會跨境直接投資、跨境融資、跨境證券投資領域實施更加靈活和便利的金融管理政策，逐步探索跨境資本自由流入流出和推動資本項目可兌換。

不過，叢亮強調，「橫琴方案」的空間還是比較有限，發展新興產業絕不是「來者不拒」，要有所為、有所不為，更不能搞成註冊經濟和所謂的「總部經濟」，要發展實業、解決就業。關於下一步工作，叢亮稱將會同粵澳兩地和有關部門，制定合作區鼓勵類產業目錄，並且修編《橫琴總體發展規劃》，進一步細化產業門類，聚焦優勢領域、細分行業，從政策、人力、財力等方面多管齊下，聚力攻堅，推動產業加快發展、形成規模，促進澳門的產業多元發展。