首屆粵港澳大灣區購物節迎收官　逾1.9億人次參與總銷售額破千億

「灣區升明月」2021大灣區中秋電影音樂晚會昨日（21日）晚上於廣東深圳舉辦，一眾兩岸四地知名音樂人、電影人齊聚與民共度節日。與此同時，匯聚逾3000萬商品數的首屆「粵港澳大灣區購物節」即將落下帷幕，在晚會高潮部分，主持人公佈今次購物節總銷售額突破千億元（人民幣．下同）。該購物節亦將繼續舉辦，主辦方決定將每年的9月2日作為其開幕日，以持續推動粵港澳融合發展。



晚會在昨晚8時15分舉行，200位來自中國內地、香港、澳門、台灣的電影人、音樂人齊聚現場，包括成龍、鄧超、王菲、趙麗穎、常石磊、陳法蓉等，當中，王菲演唱了本次晚會的主題曲《灣》。

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另一方面，首屆「粵港澳大灣區購物節」於9月2日至9月22日隆重舉行，據官方活動現場公佈的數據顯示，其總參與消費者達1.9億，港澳參與消費者達逾120萬，大灣區月餅銷量達到900萬件。至於7個直播晚會的平台在150分鐘內的觀看人次，累計超過4700萬。

晚會期間特意設置「大灣區購物節直播互動環節」，李佳琦、薇婭、雪梨、烈兒寶貝、林依輪和陳潔kiki六大淘寶主播集中亮相，分別以灣區速度、灣區製造、產業協同等為主題推薦各灣區好物。

其中，薇婭介紹了茶飲品牌喜茶短短數年內風靡全國，彰顯了灣區速度，持續創新的口味亦很好地詮釋大灣區的開拓精神。其直播間上架的貨品則包括廣州的威露士消毒液、深圳的全棉時代棉柔巾、澳門的英記餅家杏仁餅、澳門的十月初五核桃酥等。據直播數據機構「小葫蘆」統計，薇婭直播間當晚銷售額已突破5900萬元，其中賣出7.17萬單的李錦記耗油奪下銷量第一。

另一知名主播李佳琦亦推薦了來自深圳的SKG眼部按摩儀，並介紹其研發中心就在大灣區。其直播間還上架了廣州的完美日記唇釉、香港的周大福黃金吊墜、江門的新寶堂陳皮等。據「小葫蘆」統計，賣出12.14萬單的完美日記天鵝絨唇釉奪下銷量第一，而香港的蘭芳園奶茶亦賣出1.32萬單。截至當晚，李佳琦直播間銷售額高達3125萬元。此外，雪梨的直播間主題是產業協同，對此她特地推薦了vivo手機新款，介紹其為科技、製造、還有服務等各個產業共同協作的成果。

對於今次購物節，廣東省商業經濟學會會長王先慶認為，其不但充分展示粵港澳大灣區的特色品牌及其創新活力，更有利促進灣區融合。香港中華廠商聯合會常務會董黃偉鴻則表示，內地消費市場不斷擴大，已吸引部分廠家開始留意內銷。他期望購物節能帶給港企思維衝擊，引起更多香港老字號奮進大灣區的衝動。