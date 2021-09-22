台灣點名大陸075兩棲攻擊艦　解放軍攻台模式或改為三棲登陸

台灣國防部近日點名中國大陸075兩棲攻擊艦，稱預計解放軍將改變對台作戰模式，實施三棲登陸作戰。台灣亟須構建戰力，嚇阻戰端發生。



台媒《聯合新聞網》報道，台灣國防部將2,400億元新台幣的「海空戰力提升計劃採購特別條例草案」送立法院待審時強調，當前「敵情」威脅日益嚴峻，大陸各項軍事準備均以攻台作戰為核心，近來頻密向台灣西南海、空域派遣軍機、軍艦，強化監偵力度，測試台灣部隊預警能力與應處作為。

台國防部又點名大陸的075型兩棲攻擊艦指出，該艦能投送大量部隊與裝備，作為陸基直升機返程補給平台，形成攻台兩棲作戰平台，除了維護南海主權外，或將執行對台軍事任務，美國也曾就此提出預警。隨着該艦陸續加入作戰序列，大陸或將改變對台作戰模式為三棲登陸作戰，大幅壓縮台灣接戰應變時間。

台國防部還指出，大陸挾龐大國防經費，軍力快速崛起，每年持續量產上百架戰機，近五年內已列裝90餘艘各型艦艇，中共高層宣示2027年達成「建軍百年」目標，加之民族主義情緒高漲，恐加速對台動用武力。

因此台方認為，亟須籌獲「大量、機動、遠距、精準、相對價廉與效高」的不對稱戰力，快速量產發展成熟的台造導彈，期以追蹤及攔截並用模式，提升空防能力並減少戰機損耗。戰艦方面，應該發展海上輕快兵力，提前量產「高效能艦艇」，快速形成制海不對稱戰力。

另據《自由時報》報道，美國售台的108輛M1A2T戰車中，首批38輛將在2024年抵台。台灣軍方人士指出，陸軍裝甲部隊現在服役的有三型主力戰車，包括450輛CM11戰車、100輛CM12戰車以及460輛M60A3戰車，三種均是中型戰車，美國提供的M1A2T戰車則是重型戰車。M1A2T戰車抵台並部署服役後，較為老舊的CM12戰車將分階段淘汰。