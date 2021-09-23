恒大成「中國版雷曼兄弟」？美國損失數以十兆計　重溫那恐怖一天

近來受到中央打壓房市，深陷債務危機的恒大集團，不少投資人想要提前贖回金融商品得不到回音，卻傳出恒大內部6名高階主管「偷跑」提前套現成功，掀起不小輿論，恒大18日凌晨發聲明表示，已要求6名高階主管限期繳回款項，並予以嚴懲。恒大破產的隱憂，讓外界感到恐慌，為防止恒大的「雷曼時刻」到來，傳出相關往來銀行已提出損失準備，不過你知道什麼是「雷曼時刻」嗎？



恒大：嚴懲6主管

據《新浪財經》報導，深陷債務危機恐面臨破產的恒大，近日再爆出高階主管提前套現的醜聞，整起事件起源於恒大財富執行董事兼總經理杜亮，5月底宣稱「家裡有急事」坦承提前贖回恒大金融商品，隨後不少投資人因恐慌也想贖回時，卻拿不到半毛錢，紛紛到恒大總部抗議要求還錢。面對焦急的投資人，董座許家印曾表示，就算自己沒錢也絕對不能虧欠投資者一毛錢，兌付過程中也不會有特殊待遇，不料近日又爆出，陸續有恒大主管提前「偷跑」套現。

恒大18日凌晨發出聲明，截至2021年5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恒大財富58筆投資產品。5月1日～9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品。恒大表示，主管「走後門」提前套現，公司對此極度重視，要求該6名主管限期繳回款項，並給予嚴厲懲處。公司也要求恒大財富必須嚴格按照已公布的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。

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破產在即？恒大恐成「中國版雷曼兄弟」

綜合外媒報導，由於中國房地產巨擘恒大集團爆發債務危機引起市場恐慌，為了防止恒大萬一破產所帶來的衝擊，傳與其往來的銀行如中國農業銀行已計提部分貸款損失準備，民生銀行和中信銀行，則是準備對部分短期貸款進行展延。而外界擔憂繼續下去，恐會醞釀中國房地開發商的破產潮，多家外媒將之視為中國版的「雷曼時刻」，台灣中央銀行也特別在臉書解釋，「當國際間發生大規模的金融危機時，常以『雷曼時刻』來形容」。

歷史上的那天 美國「雷曼兄弟」事件

雷曼兄弟成立於1850年，曾為美國第四大投資銀行，被美國《財富雜誌》（Fortune）選為財富500強之公司之ㄧ。2000年代初期，美國房市繁榮加以全球資金充沛，次貸市場大幅擴張，包括雷曼兄弟等投資銀行活躍於證券化業務，大量承銷與投資房貸擔保證券（MBS）及擔保債務憑證（CDO）等證券化商品；等至2007年，雷曼兄弟已成為全球最大的MBS承銷商與造市商，同年底，雷曼兄弟握有1,110億美元的商業不動產相關資產與證券，已是自有資本的4倍。2007年中，美國不動產市場開始出現疲弱跡象，隨著次貸危機越演越烈，雷曼兄弟的資產品質急劇惡化，嚴重侵蝕資本。

儘管雷曼兄弟於2008年初增資60億美元，但仍須出售資產補充資本；然而，在緊要關頭時期，管理階層仍不願以超低價出售資產，最終美國政府傾向採行併購方式解決雷曼兄弟危機，但又拒絕提供資金給有意併購的機構，致與美國商業銀行的併購談判破裂等種種致命因素，使雷曼兄弟不得不走上破產保護之路。2008年9月15日美國投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）申請破產倒閉，由美國次貸危機（subprime crisis）進而擴大為全球金融危機（global financial crisis），全球經濟陷入大衰退（Great Recession），並帶來龐大的經濟及非經濟面損失，共有24國成為銀行業危機的受害者。

以美國為例，經濟損失總額高達6兆~14兆美元（約年度GDP的40%~90%，平均每人損失約5萬~12萬美元）、財富損失總額約15兆~30兆美元（約年度GDP的100%~190%），而可量化的精神層面損失（如失業的重擔加重產出損失的可能）則高達14兆美元。之後外界將雷曼兄弟因投資失利，在談判收購失敗後宣布申請破產保護，引發全球金融危機的事件，稱之為「雷曼時刻」（Lehman Moment）。關於這段歷史，HBO曾改拍成電影《大到不能倒》（Too Big To Fail），劇中呈現Fed主席Ben Bernanke與財政部長Hank Paulson四處奔走，希望民間部門接手雷曼兄弟的內幕。因此，在這次中國恒大事件爆發，外界也將之視為中國版「雷曼時刻」的來臨。

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