兩歲女童橫紋肌溶解險喪命　只因偷食媽媽「朱古力」？

朱古力深受小朋友歡迎，但當中有些竟暗藏「致命危機」。早前有一名兩歲女童在家中偷吃朱古力，但原來那是媽媽的「減脂朱古力」，結果女童出現嚴重的「橫紋肌溶解症」，險因此送命，幸經搶救後，已脫離危險期，並轉入普通病房繼續治療。



綜合內地傳媒報道，中國江蘇省連雲港市一名女子因產後體重上升，於是購入「減脂朱古力」，盼有助減磅。雖然女子吃完後出現心悸、興奮至夜不能眠等情況，但因減磅效果不錯，所以沒有在意，還想與朋友分享「減肥神藥」。

早前有一名兩歲女童誤服「減脂朱古力」，結果女童出現嚴重的「橫紋肌溶解症」，險因此送命。（Unsplash）

但由於女子在服用「減脂朱古力」後沒有擺好，被兩歲的女兒看見，還偷吃了一顆。未幾女童開始嘔吐，還出現擠眉瞪眼、吐舌頭等興奮症狀，家人馬上將她送院。經醫生診斷，女童出現嚴重的「橫紋肌溶解症」，被送入兒童重症病房(PICU)，幸經洗胃等搶救措施後，女童性命得保，轉入普通病房治療。

連雲港市第一人民醫院兒內科主任駱培良指，女童誤食的「減脂朱古力」中含有西布曲明，會引起飽腹、便秘、肝損傷、心率加快、失眠、橫紋肌溶解等狀況，過量使用更會導致多器官衰竭甚至死亡，已被禁用多年。

駱培良又提醒家長，家中藥物、保健品要放在小朋友拿不到的地方，發現小朋友誤服後，一定要立即求醫，如還有藥品殘留嘴中，亦要及時清除。女童母親事後將「減脂朱古力」全部丟棄，並報警求助，當地警方已經介入調查產品來源。