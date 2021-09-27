內地男10分鐘內狂灌1.5公升可樂致死？　科研報告出爐惹專家議論

醫學期刊《肝臟病學與胃腸病學的臨床與研究》日前刊載一起罕見案例，一名年輕的中國男子10分鐘內狂灌1.5公升的可口可樂，6小時後劇烈胃痛，治療18小時後病逝。但英國醫學專家認為，男子死於飲用過多可樂的可能性並不大。



中國醫生發表於該份期刊的研究指出，一名22歲男子因天熱口渴，10分鐘內喝下1.5公升的可樂，6小時後開始感到胃部腫脹、劇烈疼痛，赴北京朝陽醫院求助。他本身並無病史，就醫時心跳加快、血壓低且呼吸急促。斷層掃描結果顯示，由於喝可樂的速度太快，氣體在他的腸道中聚集，壓力導致氣體外洩到門靜脈，也就是肝臟的主要血管之一，帶來致命的傷害。

男子隨後又出現肝臟缺血問題，即所謂的「休克肝」，由器官缺氧引起。醫護人員嘗試釋放他消化系統中的氣體，並以藥物控制他的肝臟及其他器官免受進一步損害，但他的病情持續惡化，就醫18小時後不治身亡。

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然而，《每日郵報》報導，部分專家認為，他不太可能是因過度飲用可樂而死。倫敦大學學院生化學家戴維斯（Nathan Davies）指出，「喝下1.5公升或略多於3品脫的一般飲料致死的可能性非常非常小，可說是微乎其微」，懷疑男子可能死於細菌感染。

戴維斯進一步說明，細菌可能在腸壁形成一個氣體袋，再洩漏到身體其他部位，例如門靜脈，而可樂可能加劇此問題，但不是導致他死亡的主因，「飲用大量碳酸飲料可能使病情惡化，這是有可能的，不是一定。但在他沒有潛在疾病的狀況下，很難看出發生什麼事」，認為需要更多細節才能判斷男子死因。

他也提到，碳酸飲料對健康的危害大多是輕微的，「顯然對牙齒不好，這是最重要的，喝下大量飲料會影響骨礦物質化。但跟人攝取的糖份比起來，每天喝一些碳酸飲料對健康沒什麼影響」，且考慮到全球碳酸飲料消費量，若可樂真會造成致命危害，類似案例應該更多才對。

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