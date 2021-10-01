人血饅頭｜疫情下即食麵銷售增加　康師傅管理層竟稱「天助我也」

市場數據顯示，2020年是新冠肺炎疫情最嚴重的一年，中國即食麵行業在該年的銷售額較同期上升4.7%，其中「康師傅」銷售額市場佔有率高達46.3%，雄據第一位。

不過，康師傅近日傳出醜聞，指有管理層在早前廣東省爆發新一波疫情期間發表不當言論，竟稱「此時天助我也……來場疫情」。在談到中山市的業績時，該名管理層更揶揄稱「中山到現在還沒疫情，深圳有了、東莞有了、廣州有了、佛山有了，XXX就中山沒有……天都不助你。」



廣州荔灣在5月21日爆發新一波新冠肺炎疫情，隨後在個多月內時，深圳、東莞、佛山等地亦相繼出現本土病例。（視覺中國）

《南方都市報》報道，廣州荔灣在5月21日爆發新一波新冠肺炎疫情，隨後在個多月內時，深圳、東莞、佛山等地亦相繼出現本土病例，總計有超過100人受感染。報道稱，有內部員工爆料，在6月底廣東疫情防控最緊張之際，康師傅即食麵珠三角行銷公司總經理潘某崗，在與員工舉行工作會議時，發表與疫情有關的不當言論。

錄音顯示，潘某崗在談到康師傅即食麵今年的業績，竟稱「此時天助我也……來場疫情。」而在談到中山市的業績時，潘某崗就揶揄中山區域經理，稱「中山到現在還沒疫情，深圳有了、東莞有了、廣州有了、佛山有了，XXX就中山沒有……天都不助你。」

報道並提到，康師傅的財報顯示，即食麵行業在2020年上半年，因新冠肺炎疫情影響下需求遽增，下半年時市場逐漸恢復正常。2020年康師傅的即食麵面事業收益為295.1億元（人民幣．下同），較同期增長16.64%，佔總收益43.64%。由於收益上升，且毛利率成長及分銷成本率下降，康師傅即食麵在2020年的公司股東應佔溢利，亦較同期上升24.25%，達27.33億元。

疫情帶挈即食麵銷售額上升，其中康師傅銷售額市場佔有率高達46.3%，雄據第一位。（視覺中國）

報道稱，事實上在8月16日，康師傅內部已經公布對潘某崗的處理結果，潘某崗因個人言論不當，被記大過一次，只是當時外界並不清楚原因。康師傅在回覆傳媒查詢時則稱，公司對此事十分重視，正在調查中。對於潘某崗的不當言論，康師傅華南區相關人士亦稱，確實從錄音上來看是有問題，所以前期已先進行處理。

至於潘某崗本人則回應稱對所有人都道歉，深深檢討、承認所有的錯誤，並強調個人如有言論的不當，只代表個人。潘某崗指會接受公司任何的處理方案和意見，他又透露至今已經被多輪約談，除了被「記過」外，「包括都已經談過免職的動作。」