網傳陝西少女無病卻被推上手術台　官方：醫院停業整頓

無病卻被推上手術台？有網民爆料指出，陝西安康市一名未成年少女日前到安康興安醫院諮詢時，竟在無病且事前渾然不知的情況下，被醫生施以一場「虛假手術」，術中無辜挨刀子之餘，還被要求籌錢。當局事後成立有關問題調查處置工作組，並進駐該院展開調查處置工作。至周四（7日），當局通報指出，經查，不存在虛假手術等問題，惟醫院存在醫風醫德不端正等問題，須停業整頓。



醫稱少女有生命危險 症狀卻被指純屬無中生有？

據網民周三（6日）爆料指，學生家長許女士反映稱，孩子路某甲此前放假在家期間，手機彈出了安康興安醫院的醫生諮詢窗口，由於身體剛好有點不舒服，她便點開諮詢一下，惟對方並沒有回答問題，只是不斷要求她到院諮詢。

到院後，一名醫生開了兩個檢查單，之後再示意護士將她帶到手術室繼續檢查。路某甲當時認為只是例行檢查，詎料醫生卻直接給她做手術，更中途停下來讓她在手術同意書和費用單上簽名。

事件經網民爆料曝光。（微博）

覺得情況不對的路某甲要求聯繫家長，惟醫生制止，也不讓她下手術台，並稱手術血流不止，嚴重且有生命危險，讓她趕快交錢。在悉數交出身上1200多元人民幣後，醫生表示不夠，讓她趕緊致電同學借錢。聯繫幾個同學仍未成功借到後，醫生又讓她通過「花唄」借款，並要求其簽署欠款單，稱手術完結後再設法補齊。

幸好，在發現借款數額較大、語氣惶恐焦躁後，同學認為路某甲遭到綁架，遂通知了其家長，最終後者趕到手術室後，手術才草草結束。

家長立即質問醫生一系列問題，如為什麼為未成年的孩子做這麼大的手術時卻未有通知家長、為什麼不讓孩子打電話給家長、手術同意書為什麼不在手術前簽訂等等。當看完檢查報告單後，家長更是怒髮衝冠，因上面顯示沒有贅生物（俗稱息肉），故手術同意書上稱要摘除的所謂息肉根本就不存在，孩子的宮頸無辜地挨了刀子。

而且，翌日家長帶孩子到安康市中醫院重新檢查，亦進一步證實安康興安醫院檢查報告單上的症狀根本純屬無中生有。然而，面對家屬的投訴，林姓院長回應時僅稱對醫生手術存在的不規範問題，「該罰款的罰款，該開除就開除」，全然隻字不提醫院的管理問題和院方的責任。

對此，中共漢濱區委宣傳部通報稱，區委、區政府高度重視事件並立即召開專題會議，迅速成立安康興安醫院有關問題調查處置工作組，下設四個工作小組。

官方：不存在「虛假手術」 惟醫院醫風醫德不端正

至周四，漢濱區安康興安醫院有關問題調查處置工作組發通報指出，經查，17歲路某甲於10月4日中午在同學陪同下到安康興安醫院就診，期間醫生操某某接診、檢查，診斷為宮頸贅生物，路某甲在手術知情同意書上簽署後，操某某對其實施了手術，不存在手術中簽字、虛假手術（在其他醫院檢查的部位與安康興安醫院手術部位不是同一部位）問題。

不過，通報指出，在診療過程中，安康興安醫院在沒有監護人陪同、簽名下，對未成年人進行檢查和手術，存在管理不規範、告知不到位、醫風醫德不端正等問題。目前，已對安康興安醫院停業整頓，停止主治醫生操某某執業活動，約談並責令醫院院長辭職，責令醫院嚴肅處理業務副院長、科室主任和醫生操某某。患者及家屬已與醫院就糾紛自行溝通協商一致。當局亦將舉一反三，立即在全區集中開展醫療機構專項清理整頓工作；對職能部門履職情況正在進行調查。