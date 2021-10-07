《魷魚遊戲》台網友熱議10大超低級錯誤　這位參賽者竟離奇被消失

Netflix韓劇《魷魚遊戲》近來在全球掀起追劇熱潮，劇中出現許多經典場面，但有眼尖網友發現10個大BUG，像是「有人死2次」、「同個參賽號碼卻是不同人」等等，雖然都是難被注意到的小細節，但仍引起不少台灣網友討論。（以下內容含劇透。）



1. 孔劉給的電話號碼是真的：《魷魚遊戲》裡第一集，孔劉客串飾演負責招募參賽者的人，他給出的卡片背面有一串電話號碼，怎料該支電話號碼竟真實存在，接連出現多名苦主，「自從《魷魚遊戲》播出後，我的日常生活嚴重受擾，手機跟訊息24小時不停在響，這支號碼我已經用了10年了，感到非常荒唐！」光是最近刪除的號碼就有4000多個。

2. 銀行帳號是真的：除了電話號碼，就連最後贏家要用來領取456億韓幣的銀行帳號都是真的，據悉，有網友嘗試匯款過去，在確認畫面出現的是「Kakao Bank」的數位帳戶，帳號的擁有人姓「李」。

有位參賽者明明拼命過了關卻離奇消失 點圖看看台網友熱議的全部10個超低級錯誤▼▼▼

+ 22

3. 場景不連戲：在第3集裡參賽者要做椪糖，牆上出現各種圖案，其中一幕的雨傘傘沿是波浪狀，但當鏡頭拉遠拍攝時，牆上的雨傘傘沿變成一條直線，但這2種雨傘的傘柄都是往左彎，而有眼尖網友發現，最後參賽者做出的椪糖圖案卻和牆上的完全不同，椪糖上的雨傘傘柄變成了往右彎。4. 參賽者資料出現低級錯誤：在第7集中，其中一幕鏡頭拍到17號參賽者的個人資料，17號是玻璃廠工人，而螢幕上出現的西元出生年卻是1897年，也就是124歲，照片卻是看起來頂多4、50歲的大叔，讓人超級傻眼。5. 同個參賽者號碼卻是不同人：劇中61號、88號、321號、331號等參賽者雖然沒有被拍到特寫，但仍被眼尖網友抓包前後是不同人使用同個編號，例如88號一開始閃過是中年男子，之後再被拍到時，卻成了長髮披肩的女孩子。6. 過關的參賽者消失：在玩彈珠遊戲時，26號參賽者贏了40號參賽者，可以晉級到下一關，但網友卻發現26號參賽者意外被消失。

7. 路牌翻譯錯誤：在第3集裡，路邊的「武津市」路牌翻譯最初翻成「MOOJIN」，但當鏡頭拉遠，另一個路牌翻譯卻變成了「MUJIN」。8. 001號參賽者體溫飆破50度：在第4集的宿舍亂鬥中，001號老人爬上高處要大家停止砍殺，此時鏡頭轉到控制室的人體溫度螢幕上，發現螢幕上顯示的溫度是「122℉（華氏）」，換成攝氏就是50 °C，一般人體溫不可能超過50度，這也被批評是離譜錯誤。9. 同一參賽者被淘汰2次：在第4集宿舍亂鬥中，不少參賽者被砍殺身亡，而紅衣工作人員事後到現場盤點死亡人數及編號時，被發現198號參賽者被喊了2次淘汰。10.臥底警察手機畫面露餡：劇中潛入遊戲中當臥底的警察最後要逃跑，當他透過電話求救時，成功發送了2支影片供警方辨認位置，代表手機網路雖然卡，但還是可以使用，就被網友發現他的社群軟體右下方有「傳送訊息定位」的選項，他卻不知如何告知警方方位。

【同場加映】魷魚遊戲︱魏河俊鄭浩妍爆紅IG粉絲急增 最誇張一位暴升超過千倍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【同場加映】魷魚遊戲︱魏河俊鄭浩妍爆紅IG粉絲急增 最誇張一位暴升超過千倍

+ 16

【相關圖輯．或含劇透】魷魚遊戲︱10句悲慘絕望對白悟出人性真理：你還相信人性嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】