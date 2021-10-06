氣質女神網紅「七七」被網友爆黑歷史　霸凌事跡曝光毀掉多人童年

曾登上PTT表特板的大陸網紅Duebass「七七」漆昱辰，因為長相甜美、氣質清新脫俗，就連大陸千億富少王思聰都曾在微博大讚她好美。但近日漆昱辰被一名女網友抖出黑歷史，聲稱她從小學開始就帶頭進行霸凌，還會教唆小混混欺負看不順眼的女生，掀起粉絲與網友兩派意見論戰。



爆料網友在《知乎》的討論串中提到，很久以前看到漆昱辰的照片，覺得挺漂亮的，關注一段時間之後越看越眼熟，偶然翻到小學的照片，才確定兩人是小學同班同學，「沒錯，漆昱辰，這個名字我不會忘記。一個從小就會搞校園暴力的人，我不僅是旁觀者，恰好是受害者。」

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女網友聲稱，當年自己是轉學生，坐在教室最後一排，因為沒有制服，所以穿著過年買的紅大衣，卻被漆昱辰和她的朋友羞辱「雞婆」；不僅如此，漆昱辰還會教唆班上的混混男生欺負她看不順眼的女生，「她眼睛大大的，卻充滿惡意」，甚至在轉學後將「霸凌事業」交棒給其他人，可惜唯一的證據只有幾名受害女生的回憶，當時也沒有鬧到老師那裡，「她一直是一個無辜純良的形象，裝可愛技術也很好。」

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「她毀了不只一個人的童年。」女網友感嘆，看到漆昱辰成為網紅，「說實話，挺氣的」，而漆昱辰在影片中分享小學流行的零食，自己回想起的卻是對方唆使班上的混混男生打她，然後在旁邊拍手叫好，一口一個雞婆的畫面，漆昱辰還會辱罵班上大個子的女生並取綽號恐龍，「本意是想告訴大家，不要輕易盲目喜歡上一個網路上的人，如果知道這個經歷後，你還喜歡她，那便喜歡吧，我無權干涉。」

最後，女網友附上漆昱辰和自己的小學圖書證照片。消息在網路上傳開後，掀起漆昱辰粉絲和其他網友之間的論戰，但對於上述指控，漆昱辰本人至今並未做出任何回應。

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