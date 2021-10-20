新冠疫苗｜北京全市開展加強針接種　18歲以上人士可預約打針

內地新冠肺炎疫情反彈，昨日（19日）新增17宗本土個案。

近期，不少省市都開始接種加強針，其中北京市東城區、朝陽區等16個市轄區昨日發布新冠疫苗加強針接種通知，此前已完成接種疫苗滿6個月的18歲及以上人士、身體無特殊情況者均可接種。



北京市疾病預防控制中心指出，當前北京市可用於接種加強針的疫苗，為國藥中生北京公司、北京科興公司的滅活疫苗，以及天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗。使用同一種滅活疫苗完成兩劑次接種的人群，原則上再接種一劑原滅活疫苗加強免疫；使用不同滅活疫苗完成兩劑次接種的人群，原則上優先使用與第二劑滅活疫苗相同的疫苗加強免疫。使用腺病毒載體疫苗接種的人群，再接種一劑原疫苗加強免疫。

北京現階段首先針對感染和疾病傳播風險高的重點人群開展接種加強針，通過各行業、各單位集中組織接種。符合接種條件確有接種需求的普通市民，可以通過單位組織、所在社區、接種點登記、預約接種加強針。

北京豐台區昨日新增一宗本地個案。區衛健委公示，目前區內9個疫苗接種點中，將有7個接種點會提供加強針接種，採取預約方式接種。重點人群由行業主管部門和街鄉鎮集體預約，按照工期計劃，由所在單位集中組織至加強免疫接種點接種；非單位人員、因私出國人員以及「願接盡接」人員可透過指定的微信小程序預約。

據此前報道，世界衛生組織（WHO）專家本月11日建議，免疫系統較弱，且已注射獲授權的新冠疫苗人士，應獲提供第三劑疫苗，包括已完成接種科興及國藥疫苗、年屆60歲或以上人士。

公開資料顯示，截至10月10日，已啟動加強針接種的內地省市，包括安徽、福建、海南、黑龍江、湖北、山西、廣西、貴州等地。大部分地區要求接種對象為18歲以上人士，但亦有個別例子，以安徽蕪湖市戈江區、鳩江區開放予12周歲以上人士接種加強針。上述地區推出的加強針政策都包含滅活疫苗，但推出腺病毒載體疫苗加強針的地區較少，只有廣西、貴州凱里、安徽馬鞍山、安徽阜陽、安徽合肥市蜀山區筆架山社區等地。