內地城鎮青年失業率偏高　發改委：將開發更多高質量崗位

國家發展改革委周三（20日）舉行記者會，針對內地城鎮青年失業率偏高這一現象，就業司司長哈增友指，這既有總量因素制約，又有結構性因素影響，今後將從開發更多高質量就業崗位、鼓勵青年創新創業等方面精準發力。



哈增友表示，青年就業事關民生改善、高質量發展和國家未來，近年來，以高校畢業生為重點的青年群體就業一直面臨不小壓力，16—24歲城鎮青年調查失業率一直偏高。

哈增友指，這裡面既有總量因素制約，又有結構性因素影響。一方面，青年就業總量壓力較大，以今年為例，高校畢業生就達到909萬人，同時受疫情、洪澇災害等影響，部分中小企業出現減招慎招的現象，招聘形勢相對緊張。另一方面，青年群體結構性就業矛盾日益突出，供需脫節、人崗不適、「慢就業」現象時有發生。

國家發改委表示，城鎮青年失業率偏高，既有總量因素制約，又有結構性因素影響。（中新社）

哈增友稱，今年以來，各地各有關部門把促進高校畢業生等青年群體就業放在更加突出的位置，通過穩定擴大機關事業單位和國企招聘規模，特別是拓寬市場化就業渠道，為青年群體創造更多就業機會。隨著經濟持續恢覆，特別是各項政策效果不斷顯現，青年就業壓力有所降低，高校畢業生就業進展情況好於往年同期。16—24歲城鎮青年調查失業率8月份以來連續2個月明顯回落。

哈增友又指，下一步，國家發改委將會同有關部門針對青年群體就業，從三個方面精準發力。一是堅持在高質量發展中促進高質量就業，圍繞培育壯大先進制造業、現代農業和現代服務業，開發更多適合青年群體的高質量就業崗位。二是鼓勵支持創業帶動就業，發改委將繼續建好雙創示範基地，辦好雙創活動周，用好創業擔保貸款，鼓勵青年創新創業，增強創業帶動就業倍增效應。三是緊緊瞄準市場需求，持續提升青年群體專業知識和職業技能儲備，最大程度地實現人崗相適，注重緩解結構性就業矛盾。