萬噸大驅南昌艦年內4次突破島鏈　央視首公開機電長緊急排險情況

10月14日，一連4日的中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習開幕，萬噸大驅南昌艦首次赴海外參演。

11月1日，《央視軍事》報道，在中俄海上聯演期間，南昌艦突發故障，機電長李濤帶領團隊緊急處理，不足4分鐘成功排除故障。



報道稱，機電長李濤被稱為南昌艦的「心臟」守護者，是掌管水、電、油、汽和動力的「大管家」，還開發艦船健康監測評估系統，讓裝備管理更高效。中俄首次海上聯合巡航中，南昌艦突發故障，李濤帶領團隊不到4分鐘成功排除。南昌艦今年4次突破島鏈，少不了有力的技術保障。

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南昌艦是中國自主研製的055型驅逐艦首艦，2014年12月在江南造船廠開工，2017年6月28日下水，2019年4月23日參加海上閲兵正式公開亮相。2020年1月12日，南昌艦正式入列服役，舷號為101。

據介紹，南昌艦裝備130毫米艦炮、1130近防炮、紅旗-10防空導彈、32管多功能發射器、新型S波段有源相控陣雷達、雙直升機機庫。該艦可發射反艦、防空、反潛導彈及對陸攻擊遠程巡航導彈，同時新增反導作戰能力。該艦應用現代化的訊息、網絡無線電電子技術，裝備了更先進的對空和對海雷達。